Déficit de la Caja Fiscal afecta a todos porque repercute en peores servicios estatales, alertan

Durante el programa Enfoque Económico de ABC Cardinal 730 AM, el economista Manuel Ferreira explicó que el saldo negativo del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) es un problema que termina afectando a todos los ciudadanos, entre otros factores, por el alcance de sus repercusiones a los servicios e inversiones del Estado.

Detalló que tanto los recurrentes cortes de luz en el país, como la falta de medicamentos en hospitales públicos, a la par de otras problemáticas sintetizadas en la cuestionable calidad de ciertos servicios estatales, generalmente responde a una falta de presupuesto en dichas áreas. Y allí entra el factor de la Caja Fiscal.

“Hoy en día se va la gente al hospital y no hay remedio porque no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Porque se está gastando plata en cosas que no se deberían gastar. Una de ellas es la Caja Fiscal. El problema es que como ese dinero se va, se escapa por esta vía, no hay recursos, estamos agotando lo que queda, y el Estado deja de cumplir funciones”, explicó sobre esa relación el economista.

Lea más: Reforma es “insuficiente” y exigirá nuevos ajustes a mediano plazo, advierte exministro de Hacienda

Comentó además que el déficit del sistema, que en el mes de enero ascendió a unos US$ 30 millones según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tenderá a seguir incrementándose, mes tras mes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En la reunión de Cerneco me dicen: ‘Estamos perdiendo US$ 1.000.000 por día’. Pero corrijo, en realidad, estamos perdiendo ahora ese monto, pero el mes que viene va a ser US$ 1.100.000, y el otro mes va a ser US$ 1.200.000. Este número no para de subir, la pérdida”. añadió Ferreira sobre el escenario actual, sin reformas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La vida de la gente está en juego”

Ante esta problemática, el economista alertó que dentro de todo el debate generado y las reformas que hacen falta, “la vida de la gente está en juego”.

En ese sentido, cuestionó que haya políticos que no entiendan la gravedad del asunto, que puede derivar en la ingobernabilidad del país.

Lea más: Exhortan a, por lo menos, “frenar la hemorragia” que sufre la Caja Fiscal

“Acá hay políticos que están apoyando que no se haga nada. Y yo le digo a los amigos de la clase política: ¿Para qué querés gobernar un país que va a ser ingobernable? ¿A quién le conviene? A nadie”, preguntó retóricamente el economista.

Al respecto, insistió en la necesidad de un pacto político ante este “problema gigantesco”, ya que el hecho de no continuar con una reforma llevaría al país a escenarios económicamente insostenibles.

Estudio en el Senado será el 25 de marzo

El déficit acumulado de la Caja Fiscal durante la última década fue de unos US$ 1.683 millones, y para el 2035, el equipo técnico del MEF estima que esa cifra llegaría a unos US$ 9800 millones, es decir, sería 6 veces mayor.

Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal, que actualmente cuenta con media sanción por Diputados, con modificaciones. Su estudio en la Cámara Alta está previsto para el próximo 25 de marzo.

De acuerdo con el MEF, este proyecto de ley busca introducir ajustes estructurales que permitan ordenar el régimen previsional del sector público, desincentivar los retiros anticipados y fortalecer la correspondencia entre la edad de jubilación, los años de aporte y el nivel de beneficios.

Actualmente, tanto el Senado, la cartera de Economía y los sectores afectados se encuentran integrando mesas de trabajo en donde se reciben y analizan técnicamente distintas propuestas de modificación.