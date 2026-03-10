Carne bovina se vuelve un “artículo de lujo” y Paraguay analiza importar también desde Bolivia

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó que, dentro de un circuito global, todas las carnes registraron un aumento importante en su cotización media.

Señaló que se debe trabajar en aumentar la oferta disponible a nivel interno y observar otras opciones, ya que reconoció que la proteína animal, especialmente la bovina, se está “volviendo un artículo de lujo”, no solamente en el mundo sino también en Paraguay.

“Se debe seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida y el poder adquisitivo de la gente”, reiteró en entrevista con la 730 AM.

Importación de carne para contener precios

Paraguay logra cada vez más protagonismo en el comercio internacional de la carne. Según Martin Camperchioli, se evidenció en 2025 con récords en exportación (en volumen y divisas), así como las aperturas de nuevos mercados que se han dado en los últimos años.

Contó que hace dos años se abrió el mercado de Estados Unidos, país que registra una inflación cercana al 20% en el valor de su carne. Según lo explicado, debido a esa situación aumentó sus importaciones de productos cárnicos.

De la misma manera, Paraguay desde el año pasado recurre a la importación de proteína vacuna desde el Brasil, con el objetivo de aumentar la oferta disponible y mitigar la suba del precio de la carne en el mercado interno.

“Es una logística nueva para el sector privado importar carne. Eso no tiene cupo, siempre y cuando sean países sin ningún tipo de restricción sanitaria ni comercial, que dentro del Mercosur no tenemos, debido a que existe un acuerdo entre todos los países”, alegó.

Quieren exportar e importar de Bolivia

Por otro lado, el titular del servicio veterinario comentó que con Bolivia se están cerrando los últimos detalles de un acuerdo para la exportación de carne paraguaya a ese país, tras casi dos años de negociaciones. Contó que “las turbulencias políticas” que atravesó esa nación impidieron avanzar en los últimos detalles.

La idea es, posteriormente, habilitar también la importación. “Este marzo se cerraría los últimos puntos. Primeramente quedar habilitados para exportar a ese país y luego para importar. Hoy Bolivia también está dentro de ese circuito importador de mercados importantes”, indicó.

Según lo explicado, esto no significa que se dejará de consumir carne paraguaya, pero sí que se debe dar la posibilidad de contar con más opciones cuando los precios lo permitan, de modo que todos puedan acceder a la proteína animal.

Como ejemplo, mencionó que Uruguay importa cerca del 40% de sus cortes cárnicos, mientras que Paraguay solo el 5%.

8 a 10% aumentará la importación de carne este año

En tal sentido, estimó que Paraguay no llegará al nivel de consumo de proteína vacuna importada que registra Uruguay, sin embargo, se prevé un incremento de entre un 8% y 10%.

En cuanto a los cortes que se podrían traer de Bolivia, explicó que serán los que se demanden en nuestro mercado. “Se hacen las negociaciones sanitarias, en este caso enviamos técnicos a los frigoríficos de Bolivia, expusimos nuestras recomendaciones y ellos levantaron las suyas”, contó.

¿Importar carne con hueso?

Precisó que Bolivia tiene un consumo de carne que ni siquiera “tiene un proceso de maduración” ni en proceso de envasado al vacío, razón por la que el corte deberá definir el mercado o los importadores.

“No habría restricciones para importar carne con hueso de ese país, pero se abre una posibilidad. El presidente fue muy claro-Santiago Peña-a inicios de año en buscar alternativas, y tenemos que dar todas las opciones al consumidor”, concluyó.