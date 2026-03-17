“Economía de guerra” revela mentiras y falsos logros del viajero Peña, afirman en el PLRA

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y exgobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, salió al paso del anuncio del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, de implementar una “economía de guerra” o ajustes de cinturones por bajas recaudaciones.

“Este es un gobierno de las mentiras, desde su campaña electoral, no paró de mentir a la ciudadanía”, aseveró.

Fleitas agregó que en todo este periodo presidencial se hablaba de falsos logros económicos como el “grado de inversión que probablemente nunca haya sido tal, hablaban de austeridad y vemos cómo se dilapidan los recursos públicos, se malversan, se roba. Hablaban de creación de fuentes de trabajo, de 500.000 nuevos puestos de trabajo”, cuestionó.

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Agregó que recientemente Peña presentó un informe de 142.000 nuevos empleos. “¿Dónde están esos nuevos empleos? ¿Qué inversión privada hemos tenido? ¿Qué empresa o multinacional o capital extranjero? -que es lo que se espera siempre- generó esa cantidad de mano de obra o de fuentes de trabajo, como él dijo”, volvió a cuestionar el titular partidario.

Para Fleitas la respuesta es simple; “estamos ante un gobierno que se pasó engañándole a la gente. Y hoy cuando las papas queman, cuando no ingresa a las arcas del Estado lo suficiente, se ve destruida. Meses atrás nomás el ministro de Economía y Finanzas hablaba de lo fuerte que está la economía paraguaya, del crecimiento del PIB y sin embargo ayer ya estaba hablando de economía de guerra, ajuste de cinturones”, subrayó el liberal.

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Fleitas acotó que Santiago Peña pintó este panorama falso durante dos años y medio de gestión porque tampoco puede saber la realidad de su pueblo “porque pasó más tiempo fuera que dentro del país”.

“Bajan recaudaciones porque la economía está mal”

El liberal descartó que el anuncio estatal de “economía de guerra” sea una “cortina de humo” ante los últimos escándalos de corrupción y tráfico de influencias. Fleitas sostuvo que a todo gobierno le gusta presumir de sus recaudaciones y las recaudaciones bajan porque la economía está mal. “Es una cuestión hasta lógica. Le va mal a la gente”, aseguró.

No obstante el titular del PLRA señaló que la situación se gestó en los tres últimos gobiernos colorados, empezando por Horacio Cartes, seguido por Mario Abdo Benítez y por Santiago Peña. Sostuvo que durante el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco la deuda pública no llegaba a US$ 4.000 millones mientras que actualmente la deuda es de casi US$ 20.000 millones.

“¿Cuántos intereses estamos pagando? Se hicieron mal las cosas, tres periodos presidenciales, pero este es el peor gobierno de toda la era democrática, sin ninguna duda”, sentenció.

Asimismo, lamentó que tanto el Poder Legislativo como el Judicial están sometidos al cartismo y al Poder Ejecutivo.

“El Parlamento no tiene voz, no tiene absolutamente poder de decisión porque está sometido al cartismo, a los caprichos de Horacio Cartes y de su pequeño entorno que instrumenta, utiliza a la justicia para persecución y para enriquecimiento de un pequeño grupo, una pequeña cúpula de poder para enriquecerse a costa del Estado”, aseveró.

Reconoció que en ese sometimiento también tiene la responsabilidad el PLRA, ya que varios senadores liberales electos por la oposición para controlar al gobierno traicionaron a los votantes.