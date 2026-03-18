Cetrapam habla de “panorama preocupante y desalentador” por precio de combustibles

Hasta ahora, el precio del gasoíl común (tipo III) ya registró una aumento de más de G. 1.700 por litro en los emblemas más pequeños, pero el precio del pasaje a los usuarios en el transporte público metropolitano, subsidiado, sigue siendo de G. 2.300 en buses convencionales y G. 3.400 en los que cuenta con aire acondicionado.

Al respecto, el titular del Cetrapam, César Ruiz Díaz, precisó que el sistema metropolitano consume aproximadamente 2 millones de litros de gasoíl al mes, por lo que un incremento en su precio deja un “impacto tremendo”.

Asimismo, mencionó se habría realizado un estudio por parte de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) y mediante este se habría concluido que las tarifas actuales están un 15% por debajo de los costos operativos.

Sobre este último punto, sostuvo que el estudio mismo indicaría que se deben reajustar las tarifas “para mantener el mismo nivel de servicio que tenemos”.

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“Panorama preocupante”

Según Ruiz Díaz, los transportistas se encuentran en un “panorama preocupante y desalentador”, ya que nuevamente según él, “todo este tiempo se estuvo trabajando por debajo de los costos”.

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Otro punto que recalca es que que no debería ser necesario un pedido formal de reajuste, sino los números deberían actualizarse de manera automática al introducir los nuevos precios del combustible en la estructura de costos del sistema, aunque el pasajero no perciba los cambios porque el subsidio absorbe las variaciones.

“El pasajero no lo siente porque siempre paga la misma cantidad hace 15 años; el subsidio se encarga de absorber la diferencia para arriba o para abajo. Si aumenta el precio de la tarifa, va a crecer el monto del subsidio, no lo que paga el pasajero”, agregó.

Finalmente, el empresario también reiteró su denuncia sobre el atraso en el pago por parte del Estado, ya que supuestamente, el Gobierno aún no cumple con sus compromisos de enero del 2026 y tampoco se habría pagado la compensación del 2025.

“Existe un retraso que se refleja diariamente en los niveles del servicio, es un dinero que el empresario ya puso, ya invirtió para sostener la operación y está esperando la devolución por parte del Estado”, concluyó.

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