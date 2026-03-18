Economía
18 de marzo de 2026 - 17:07

Ingresos bajan y gastos crecen: ¿A cuánto asciende el déficit fiscal a febrero?

Reforma fiscal impulsa cambios en la recaudación: crecen los impuestos directos en Paraguay.
Los ingresos sufrieron una baja del 5%, mientras gastos siguen creciendo. Drazen Zigic

El resultado de las finanzas públicas al mes de febrero registró un saldo rojo anualizado de US$ 1.120 millones, que equivale al 2% del producto interno bruto (PIB), todavía por encima del límite fiscal previsto para el presente año. Este resultado obedece a la caída de los ingresos del fisco (por la diferencia cambiaria) en tanto que los gastos mantienen una dinámica creciente, según reporte oficial.

Por ABC Color

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer esta tarde el informe de situación financiera (Situfin) del Gobierno que confirma el fuerte deterioro de los ingresos del fisco en alrededor del 5,1% al mes de febrero último, en tanto que el nivel de gastos mantiene una dinámica de expansión del 11%, especialmente por los programas sociales que absorben gran volumen de recursos estatales.

A febrero de 2026, el déficit fiscal acumulado fue de G. 2,08 billones que equivale al 0,5% del producto interno bruto (PIB), que al cambio actual representa unos US$ 316,5 millones, según el detalle del Informe de Situfin que presentó esta tarde el equipo técnico del MEF encabezado por la gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza. En tanto que el déficit fiscal anualizado se ubicó en G. 8,1 billones, equivalente al 2% del PIB, por encima del límite del 1,5% previsto para el presente ejercicio.

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Recaudación tributaria efecto
Recaudación tributaria efecto

De acuerdo con los datos, los ingresos totales acumularon una caída del 5,1%, por una disminución de los considerados rubros tributarios compuesto por Impuestos Internos y Aduanas que en conjunto presentaron una caída del -1,2% (afectado por la baja del dólar) y una caída de los ingresos no tributarios, por menores recursos de binacionales (que cayeron 40% en el primer bimestre). Con respecto puntualmente a las binacionales, los técnicos detallaron que se debe a factores de menor producción y también el efecto cambiario.

Casi US$ 35.000 millones movilizó el comercio exterior en el último año.
La baja en la cotización del dólar tuvo un fuerte impacto en caída de los ingresos tributarios, principalmente de las recaudaciones aduaneras.

Solo el impacto cambiario representó según lo detallado por los técnicos una caída de casi G. 407.000 millones en los ingresos tributarios respecto a la proyección prevista en el PGN 2026 y el tipo de cambio actual. Según el reporte oficial, los ingresos tributarios al primer bimestre del año sumaron G. 5,8 billones (al cambio actual), frente a G. 6,2 billones que fue presupuestado.

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Gasto aumentó 11% al primer bimestre

En lo que respecta al nivel del gasto, el reporte oficial reveló que a febrero totalizó G. 8,9 billones y que mantiene una dinámica creciente con un repunte del 11,1% acumulado en el primer bimestre, con énfasis en los gastos sociales, remuneraciones, programas sociales, transferencias a entidades descentralizadas y también para el cumplimiento de obligaciones financieras.

Distribución por principales gastos sociales
Distribución por principales gastos sociales.

Los gastos por prestaciones sociales representaron G. 1,9 billones, 14% más que el primer bimestre del 2024. De este rubro el gasto más importante es el de jubilaciones y pensiones que alcanzó G. 1,059 billones a febrero último, 8,3% más que el mismo periodo del año pasado, le sigue el pago a adultos mayores que significó uno total de G. 500.000 millones, 12% más que a febrero del 2025 cuando se pagaron por este concepto G. 444.000 millones.

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En tanto que el programa de alimentación escolar presentó una variación del 90,3% de aumento y alcanzó a febrero último un total de G. 200.000 millones, frente a G. 105.000 millones del mismo periodo del 2025, entre otros programas.

En lo que respecta a la inversión pública alcanzó G. 694.000 millones (US$ 105,0 millones) al mes de febrero, con niveles de ejecución por encima del promedio observado a febrero de años recientes, según lo detallado por los técnicos del MEF.