Ingresos bajan y gastos crecen: ¿A cuánto asciende el déficit fiscal a febrero?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer esta tarde el informe de situación financiera (Situfin) del Gobierno que confirma el fuerte deterioro de los ingresos del fisco en alrededor del 5,1% al mes de febrero último, en tanto que el nivel de gastos mantiene una dinámica de expansión del 11%, especialmente por los programas sociales que absorben gran volumen de recursos estatales.

A febrero de 2026, el déficit fiscal acumulado fue de G. 2,08 billones que equivale al 0,5% del producto interno bruto (PIB), que al cambio actual representa unos US$ 316,5 millones, según el detalle del Informe de Situfin que presentó esta tarde el equipo técnico del MEF encabezado por la gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza. En tanto que el déficit fiscal anualizado se ubicó en G. 8,1 billones, equivalente al 2% del PIB, por encima del límite del 1,5% previsto para el presente ejercicio.

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De acuerdo con los datos, los ingresos totales acumularon una caída del 5,1%, por una disminución de los considerados rubros tributarios compuesto por Impuestos Internos y Aduanas que en conjunto presentaron una caída del -1,2% (afectado por la baja del dólar) y una caída de los ingresos no tributarios, por menores recursos de binacionales (que cayeron 40% en el primer bimestre). Con respecto puntualmente a las binacionales, los técnicos detallaron que se debe a factores de menor producción y también el efecto cambiario.

Solo el impacto cambiario representó según lo detallado por los técnicos una caída de casi G. 407.000 millones en los ingresos tributarios respecto a la proyección prevista en el PGN 2026 y el tipo de cambio actual. Según el reporte oficial, los ingresos tributarios al primer bimestre del año sumaron G. 5,8 billones (al cambio actual), frente a G. 6,2 billones que fue presupuestado.

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Gasto aumentó 11% al primer bimestre

En lo que respecta al nivel del gasto, el reporte oficial reveló que a febrero totalizó G. 8,9 billones y que mantiene una dinámica creciente con un repunte del 11,1% acumulado en el primer bimestre, con énfasis en los gastos sociales, remuneraciones, programas sociales, transferencias a entidades descentralizadas y también para el cumplimiento de obligaciones financieras.

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Los gastos por prestaciones sociales representaron G. 1,9 billones, 14% más que el primer bimestre del 2024. De este rubro el gasto más importante es el de jubilaciones y pensiones que alcanzó G. 1,059 billones a febrero último, 8,3% más que el mismo periodo del año pasado, le sigue el pago a adultos mayores que significó uno total de G. 500.000 millones, 12% más que a febrero del 2025 cuando se pagaron por este concepto G. 444.000 millones.

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En tanto que el programa de alimentación escolar presentó una variación del 90,3% de aumento y alcanzó a febrero último un total de G. 200.000 millones, frente a G. 105.000 millones del mismo periodo del 2025, entre otros programas.

En lo que respecta a la inversión pública alcanzó G. 694.000 millones (US$ 105,0 millones) al mes de febrero, con niveles de ejecución por encima del promedio observado a febrero de años recientes, según lo detallado por los técnicos del MEF.