“Economía de guerra” llegó a escuelas y docentes harán voto castigo

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), Gabriel Espínola, arremetió contra el Gobierno tras la promulgación de la ley de reforma de la Caja Fiscal. Subrayó que, ya que el presidente no accedió a la petición de veto parcial, se sienten obligados a denunciar ante la OIT.

Lea más: Tras promulgación de la reforma de la caja fiscal, docentes adelantan acciones legales contra el Estado

Para los docentes, la nueva normativa no es otra cosa que un “hachazo” directo a sus salarios. Con el nuevo esquema, un trabajador de la educación sufrirá un descuento mensual cercano al 25% (19% para la jubilación y 5,5% para el IPS). “De cada un millón de guaraníes que gane un docente, 250.000 se le van a estar descontando. “Es un golpe muy fuerte”, sentenció Espínola.

Vía internacional: Convenio 102 de OIT

La estrategia jurídica de la OTEP-A será tras el Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social. Según Espínola, este acuerdo internacional establece que el aporte del trabajador no puede superar el 50% del total de la seguridad social. Sin embargo, con esta reforma, el docente pone el 19% mientras que la patronal (el Estado) aporta un “dudoso” 10%.

“Tendría que ser al revés. Nosotros tendríamos que pagar 12% y la patronal 24%”, explicó el dirigente.

Lea más: Nueva ley de la reforma de la caja fiscal “choca contra la realidad” sostienen desde la UIP

Además calificó de “confiscatorio” el artículo 11 de la ley. Esta cláusula impediría que policías, militares y docentes, sectores considerados deficitarios, recuperen sus aportes en caso de renuncia, algo que otros funcionarios sí pueden hacer. Para el gremio, esto es, sencillamente, quedarse con la plata del trabajador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Economía de guerra” ya llegó a las escuelas

Espínola denunció que la “economía de guerra”, mencionada por el ministro de Economía, ya se instaló en las escuelas.

Reportó que en zonas como Luque y el departamento Central, se incumplió con la distribución de kit de útiles escolares.

Lea más: MEC no completa kits en una escuela de Limpio a casi un mes del inicio de las clases

“Parece que en las escuelas y colegios la economía de guerra llegó antes. Hay disminución de raciones en la alimentación escolar y kits que llegan hasta segundo grado, pero del tercero al noveno reina el silencio”, criticó.

A esto se suma la crisis crónica del IPS, donde los asegurados en el interior, como en Caazapá, deben madrugar para conseguir un turno y luego retirarse con las manos vacías por la falta total de medicamentos.

Docentes aplicarán el voto castigo

El gremio docente sentenció que el verdadero castigo para el oficialismo llegará en las urnas.

“Antes en la escuela se usaba la regla como elemento disciplinario... bueno, los docentes todavía tenemos memoria y vamos a producir algunos castigos”, advirtió.

Subrayó que habrá voto castigo masivo para las próximas elecciones. Según el dirigente, el descontento y la “rabia” se está sintiendo en el sector docente.