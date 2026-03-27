El Gobierno afirma que 213.000 paraguayos salieron de la pobreza total

Utilizando datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la Presidencia aseguró que la pobreza total se redujo a 16%, una caída de 3,6 puntos porcentuales, lo cual implica que más de 213.000 paraguayos salieron de la pobreza total el año pasado.

Además, destacaron que la pobreza extrema bajó a 2,4%, el nivel más bajo registrado en el país. Esto implica que unas 81.000 personas dejaron la pobreza extrema en el último año.

El jefe de Gabinete, Javier Giménez, vinculó directamente la reducción de la pobreza con la creación de empleo. Dijo que recientemente se reportaron 242.000 nuevos ocupados.

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“El principal factor que reduce la pobreza es la ocupación”, sostuvo e insistió en que la meta del Gobierno es alcanzar 500.000 nuevos puestos de trabajo durante el mandato.

Desde el Ejecutivo también destacan programas como Hambre Cero, Tekoporã y la expansión de la pensión para adultos mayores (que reciben apenas G. 600.000 al mes), además del crecimiento económico del 6% en 2025 como motores de esta mejora en los indicadores sociales.

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Es decir, los subsidios y programas de asistencia inciden en los indicadores que se tienen en cuenta para la reducción de la pobreza.

Campo y producción

En la misma conferencia, el ministro de Agricultura Carlos Giménez afirmó que la reducción de la pobreza rural respondió a un cambio en el enfoque hacia la producción.

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Dijo que dejaron de lado el modelo asistencialista para implementar uno orientado al mercado, con acompañamiento técnico, entrega de insumos y mecanización de fincas familiares. También destacó el combate al contrabando como un factor clave para mejorar los ingresos de pequeños productores.

Aseguró incluso que más de 250.000 fincas de la agricultura familiar están siendo asistidas y que sectores como el tomate ya generan ingresos constantes para los productores.

El ministro dijo que el resultado se ve en la cancelación de la tradicional marcha campesina este año, pues “tienen plata y se quedan en sus fincas”.

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Realidad alternativa: sobreendeudamiento y sueldo que no alcanza

Paralelamente, esta mañana la ministra de Trabajo Mónica Recalde reveló que más de 300.000 personas enfrentaron embargos judiciales en el último año, una cifra que calificó de alarmante.

“Hay muchísima gente que no percibe ni siquiera un millón y medio de guaraníes porque se le descuenta todo”, enfatizó.

Dijo en ese sentido que uno de los principales factores de ese problema económico es que el salario no alcanza para cubrir los gastos, lo que obliga a las familias a recurrir al crédito.