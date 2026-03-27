La DNIT extenderá plazo para presentar Estados Financieros y para ampliar datos sobre utilidades en reserva

El vencimiento para presentación de los Estados Financieros como cada año está previsto para el mes de abril, pero ante reiterados pedidos de los contribuyentes y de los profesionales contables, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) postergará el plazo para presentación de estos informes, además de la ampliación de datos sobre utilidades, reservas y demás.

El titular de la DNIT, Óscar Orué detalló que este vencimiento de los EEFF lo extenderán al mes de junio para dar más tiempo a los contribuyentes de ajustarse a este cumplimiento sin multas ni recargos, para lo cual emitirán una resolución en los próximos días. No obstante, hay una gran cantidad de contribuyentes que ya lograron cumplir con la exigencia de la Administración Tributaria.

De esta manera, los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), régimen general con ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2025, tendrán tiempo de presentar sus informes sin multas ni recargos hasta el mes de junio de 2026, conforme al calendario de vencimientos de declaraciones juradas informativas.

Lea más: Contadores rechazan nueva disposición de DNIT: “Los contribuyentes no tienen la culpa del mal cálculo que ellos hacen” reclaman

Más tiempo para ampliar datos sobre utilidades y reservas

Por otra parte, la extensión del plazo para presentar los Estados Financieros, también viene a dar un respiro a los contribuyentes que se toparon esta semana con una nueva exigencia por parte de la Administración Tributaria . Se trata de la Resolución RG 49 que pide a los contribuyentes obligados a presentar su EEFF, a ampliar datos sobre las utilidades empresariales y sobre las reservas.

La Administración Tributaria sigue firme en su intensión de limitar las utilidades no distribuidas que están en reservas. Según el propio Orué unas 120.000 empresas mantienen en sus balances cerca de G. 62 billones (más de US$ 9.500 millones) en cuentas de reservas, y algunas por bastante tiempo, por lo que presumen que habría inicios de “elusión impositiva”. Al respecto, han saltado todo tipo de críticas al gobierno por la intención de nuevamente “cargar al contribuyente”, en un intento desesperado de incrementar las recaudaciones impositivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Baja del dólar impacta fuertemente en recaudaciones de la DNIT

Con esta disposición de la RG 49 emitida el 24 de marzo último, la DNIT exige a los contribuyentes que están alcanzados a detallar : conciliación de utilidades acumuladas, utilidades susceptibles a distribución, distribución o destino de utilidades, composición y saldo de las reservas, entre otros datos.

En cuanto a los contribuyentes que hayan presentado anticipadamente sus Estados Financieros, deberán rectificar el formulario para poder agregar los datos solicitados esta semana por la DNIT, de acuerdo con lo detallado por Orué.