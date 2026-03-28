Transporte público: Gobierno se reunirá mañana para analizar acciones de contingencia para el lunes

Luego de una extensa reunión realizada hoy entre el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y empresarios de distintos gremios del transporte, la tensión sigue, pese a que el Gobierno se comprometió a concretar un pago a favor del sector en el transcurso del lunes “a más tardar a las 10 de la mañana”.

Ante esto, los empresarios respondieron que no pueden garantizar el servicio a primera hora, lo que perjudicaría a miles de usuarios que deben movilizarse.

Desde la Presidencia de la República anunciaron que mañana el Gobierno realizará una reunión a fin analizar y coordinar las acciones de contingencia.

La misma será a las 09:00, en Mburuvicha Róga y las autoridades brindarán una conferencia de prensa en la que darán los detalles de las acciones de contingencia.

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Empresarios insatisfechos tras reunión

Según Fernández, tras la reunión de hoy, los transportistas se comprometieron a enviar una lista de empresas que cuentan aún con unidades en condiciones de salir a prestar el servicio. Dijo que ya es una “cuestión de voluntad” que los transportistas reanuden el servicio a primera hora del lunes.

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Pese a insistir en que el lunes “ya se tiene que normalizar todo”, admitió que el plan de contingencia activado por el paro que arrancó hoy, continuará operativo también ese día.

César Ruíz Díaz, representante del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) acusó una “falta de respeto total” de viceministro de Transporte.

Reiteró que los ómnibus “no tienen combustible” y por ello no pueden salir a operar y señaló que si se paga el dinero en las condiciones acordadas y tras labrarse un acta, en el transcurso de la mañana del lunes se irá regularizando el servicio.

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Sobre las empresas que remitirían una lista de los buses que todavía cuentan con combustible para operar, el titular de Cetrapam dijo que eso también es una mentira. “Nosotros no le vamos a pasar nada, es un mentiroso compulsivo lastimosamente“, dijo.