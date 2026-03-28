Tensión con transportistas: Gobierno promete pago el lunes, pero no se garantiza servicio a primera hora

Luego de una extensa reunión entre el viceministro de Transporte y empresarios de distintos gremios, los ánimos siguen caldeados, pues desde el Gobierno se comprometen concretar un pago a favor del sector en el transcurso del lunes “a más tardar a las 10 de la mañana”. Para el viceministro Emiliano Fernández, con ese compromiso los colectivos ya deberían circular, pero los empresarios no tienen la misma visión.

“Abordamos todos los temas y estaba en la mesa el acuerdo (...) vamos a revisar el pago, vamos a trabajar y si corresponde vamos a hacer, pero el pago será de compensaciones”, señaló Fernández, quien recalcó que la exigencia del Gobierno es que se normalice la circulación efectiva de los buses, a lo cual los empresarios respondieron que primeramente se debe concretar el desembolso.

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Según Fernández, los transportistas se comprometieron a enviar una lista de empresas que cuentan aún con unidades en condiciones de salir a prestar el servicio. “Yo les dije que el lunes ya pueden circular porque el lunes comienza el día laboral y como van a cobrar, ellos ya pueden circular”, recalcó.

Dijo que ya es una “cuestión de voluntad” que los transportistas reanuden el servicio a primera hora del lunes.

Pese a insistir en que el lunes “ya se tiene que normalizar todo”, admitió que el plan de contingencia activado por el paro que arrancó este sábado, continuará operativo también ese día.

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“Mentiroso compulsivo”

César Ruíz Díaz, representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) tuvo una postura mucho más tajante y acusó una “falta de respeto total” de viceministro de Transporte.

“Es inadmisible la falta de sensibilidad de este viceministro, la falta de sinceridad por sobre todas las cosas; hemos perdido toda la mañana negociando y a la hora de la presentación del acta me cambia todo lo que hemos acordado”, se quejó.

Reiteró que los ómnibus “no tienen combustible” y por ello no pueden salir a operar y señaló que si se paga el dinero en las condiciones acordadas y tras labrarse un acta, en el transcurso de la mañana del lunes se irá regularizando el servicio.

“Nada cambia porque los emblemas de combustible no aceptan las promesas del viceministro de Transporte, quieren ver dinero”, dijo.

Ruíz Díaz afirmó que Fernández les viene mintiendo desde hace dos años. “No miente solo con palabras, miente con su firma. El 8 de junio de 2024 firmó un acuerdo donde dice que el subsidio se va a pagar en el mismo mes de la presentación de la carpeta. Mintió porque no se cumple”, denunció.

Sobre lo señalado por Fernández acerca de que las empresa remitirían una lista de los buses todavía cuentan con combustible para operar, el titular de Cetrapam dijo que eso también es una mentira. “Nosotros no le vamos a pasar nada, es un mentiroso compulsivo lastimosamente”, dijo.

Subsidio y compensaciones

El Viceministerio de Transporte, dependiente del MOPC, informó días atrás que evalúa desembolsar unos US$ 7,6 millones al sector en concepto de compensaciones y subsidios pendientes, para dar un respiro a las empresas.

De ese monto, US$ 3,1 millones corresponden a compensaciones por tarifas técnicas actualizadas de enero a octubre de 2025 que no fueron cubiertas con la tarifa promedio semestral que se utilizó para el pago del subsidio, mientras que US$ 4,5 millones se destinarán al subsidio correspondiente al mes de febrero de 2026.

Las compensaciones a desembolsarse se deben a que las empresas del transporte venían cobrando el subsidio con una tarifa promedio, de julio a diciembre de 2024, que fue de G. 4.470 para buses convencionales y G. 5.834 para buses diferenciales.

Sin embargo, la tarifa técnica de enero a octubre de 2025 arrojó montos mayores, generando la necesidad de ajustar los pagos a favor de los transportistas

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