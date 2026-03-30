Pobreza monetaria: Instan a preservar credibilidad de datos y a no utilizarlos como propaganda política

Si bien se esperaba una reducción en el índice de la pobreza en línea con el crecimiento económico y mejoramiento del empleo, surgen algunos cuestionamientos sobre los ajustes metodológicos aplicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la serie de datos, que de alguna manera “favorecieron” los resultados. El Gobierno asegura que lograron sacar a 213.000 personas de la pobreza en el último año, pero esto en gran parte, se debe a las ayudas estatales monetarias y no monetarias.

En ese sentido, uno de los cuestionamientos que surgen es en relación a la incorporación del almuerzo escolar (Programa Hambre Cero) en el cálculo de la pobreza monetaria, ya que dicho programa no es un ingreso monetario precisamente.

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Sobre el tema, el economista Rodrigo Ibarrola, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) señaló que la “pobreza monetaria” propiamente debe medir los ingresos monetarios y no materiales, por lo que a su criterio, el programa de almuerzo escolar no debería formar parte de este indicador. “En ningún país se incluyen los almuerzos o meriendas escolares dentro cálculo de pobreza monetaria”, afirmó el profesional

El INE incorporó en el 2024 el almuerzo escolar a la medición de pobreza pero con un costo sobrevalorado del plato (en G. 16.000), mientras que para la medición del 2025, lo rebajó en casi 50% el valor asignado al plato (a G. 8.024). Según datos del Gobierno, en el año 2025 cerca de 890.000 niños recibieron almuerzo escolar, frente a 358.000 del año 2024.

Así con el actual ajuste, el plato que tiene una valoración de G. 8.024 en área urbana en 20 días representa, G. 160.474 por niño.

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Instan a no politizar datos

Por otra parte, expertos han cuestionado que estos datos (de pobreza) sean utilizados con fines de propaganda gubernamental, ya que pone en duda la credibilidad. Tras la publicación de los datos del INE el viernes último, rápidamente el gobierno ha publicado como “un logro” haber sacado a 213.000 personas de la pobreza, aunque gran parte de esto se debe a las ayudas estatales (transferencias monetarias y almuerzos), y no precisamente por un mejoramiento de sus ingresos.

Un Paraguay que cuida a los más vulnerables es un Paraguay que va hacia adelante.



En un año, más de 213.000 paraguayos salieron de la pobreza y más de 81.000 dejaron atrás la pobreza extrema, gracias al crecimiento económico y las políticas impulsadas por el Gobierno del… pic.twitter.com/KvjlFYxcYQ — Santiago Peña (@SantiPenap) March 27, 2026

El economista y ex ministro de Hacienda Cesar Barreto instó a evitar que la difusión de indicadores sociales, en particular los vinculados a la pobreza, sea utilizada con fines de propaganda política. Según detalló la credibilidad de estas cifras es un elemento central para evaluar de manera adecuada las políticas económicas y sociales aplicadas por los distintos gobiernos durante las últimas dos décadas.

Barreto planteó que la publicación de resultados estadísticos debe realizarse con especial cuidado, ya que de esa información dependen valoraciones públicas y técnicas sobre el desempeño de la gestión estatal.

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Mejoramiento de servicios públicos: la gran deuda estatal

Más allá de los avances asociados al crecimiento económico y la generación de empleo, Barreto identificó como principal deuda de las políticas públicas la baja calidad de los servicios públicos fundamentales, especialmente aquellos de alto impacto en el bienestar de la clase media.

Entre las áreas señaladas mencionó la salud pública, la educación en todos sus niveles, el transporte público, los servicios urbanos y la vivienda. Según remarcó, se trata de prestaciones de alto costo fiscal que en el país se presentan como desorganizadas e ineficientes.

De acuerdo con los datos oficiales del INE, la pobreza monetaria total en el 2025, que incluye la pobreza extrema y no extrema, registró una incidencia del 16% del total de la población, frente al 19,6% del año 2024. Esto representa en términos absolutos, 985.126 pobres en el 2025, una reducción de 213.000 personas frente al año anterior.