Preocupa inconsistencias en datos de pobreza y dependencia de los subsidios estatales

Tras la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los indicadores de pobreza monetaria correspondiente al 2025, el Gobierno celebró que unas 213.000 personas dejaron de ser pobres en el último año. Sin embargo, gran parte de este resultado se debe a los programas sociales como adulto mayor, hambre cero o tekoporá, según lo reconoció el propio presidente de la República Santiago Peña en un video difundido por redes sociales.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, expresó su preocupación por la forma en que se estaría dando esta reducción de la pobreza monetaria, ya que una parte importante del descenso proviene de subsidios y ayudas estatales, más que de un mejoramiento “real” de los ingresos de las personas, detalló en el programa de Enfoque Económico de ABC Cardinal.

Según su análisis, eso no puede interpretarse como un logro, y advirtió que se trata de personas que permanecen en situación de vulnerabilidad.

Una de sus principales advertencias apuntó a la sostenibilidad fiscal de las transferencias. Según Ferreira, si el descenso de la pobreza depende en gran medida de subsidios, el efecto podría revertirse si se interrumpen esos apoyos.

“Vos le sacás ese subsidio y esa gente vuelve a entrar al nivel de la pobreza”, advirtió el economista a la vez añadió que el Estado justamente está en un proceso delicado en sus finanzas, donde no le alcanza para pagar los compromisos que tiene con las constructoras o farmacéuticas por ejemplo.

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“Se le está acabando la plata al Gobierno”, lo que podría llevar a un punto en que no se puedan pagar esos programas", alertó.

Ferreira añadió que no se trata de un problema de recaudación nada más sino de gestión del gasto. “Aún cuando se registren mejoras en la recaudación impositiva, lo que se requiere es una mejora coyuntural y un enfoque sobre el nivel del gasto. El problema es un exceso de gasto”, apuntó.

Sobre el impacto del crecimiento económico del 6,6% en el 2025, indicó que se “esperaba” un impacto en la reducción de la pobreza por la dinámica de la actividad, aunque en menor medida ya que todavía persiste una alta cantidad de ciudadanos en actividades informales, y lo que finalmente ayudó a este grupo a salir de la pobreza fueron las ayudas estatales.

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Datos del INE e incidencia de programas sociales

De acuerdo con los datos oficiales del INE, la pobreza monetaria total en el 2025, que incluye la pobreza extrema y no extrema, registró una incidencia del 16% del total de la población, frente al 19,6% del año 2024. Esto representa en términos absolutos, 985.126 pobres del 2025, frente a 1.198.290 del año 2024, lo que según estos datos, hay una reducción de 213.000 personas que dejaron de ser pobres en el último año.

En tanto que la pobreza extrema bajó de 3,7% (2024) a 2,4% (año 2025) que en términos absolutos, representa alrededor de 147 mil personas residentes en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica de alimentos, y que sobreviven con menos de G. 13.000 al día.

En cuanto a los programas sociales tendrían una incidencia de alrededor de 4 puntos en la pobreza total. Es decir, que sin estos subsidios la pobreza total sería del 19,9%, con lo que se evitó que unas 239.000 personas estén en dicha franja. En la pobreza extrema, los programas tienen una incidencia del 2,4 puntos y sin esta ayuda, los pobres extremos representarían un 4,8%.

En esa línea, el informe oficial revela que los programas de mayor impacto serían el de la pensión de adulto mayor que evitó 226.000 personas sean pobres y el de hambre cero que contuvo a 203.500 niños.

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Preocupa falta de consistencia en los datos

Por otra parte, el ex ministro también se refirió con preocupación a ciertas inconsistencias que presenta el informe del INE y señaló ejemplos que, a su criterio, requieren revisión.

Entre ellos mencionó que, en el quintil más pobre, el ingreso laboral habría aumentado 25%, mientras que el salario mínimo subió 3,5%. En ese punto, puso en duda que ese grupo (de menores ingresos) efectivamente alcance el salario mínimo, ya que muchos de ellos están en trabajos informales.

Sobre los ajustes en la valoración del almuerzo escolar detalló estar de acuerdo con los ajustes de casi 50% en el valor asignado al plato, ya que el anterior estaba muy sobrevalorado. Según datos del gobierno, en el año 2025 cerca de 890mil niños recibieron almuerzo escolar, frente a 358 mil del año 2024.

Con el actual ajuste, el plato tiene una valoración de G. 8.024 en área urbana (frente a G. 16.000 que asignaron el año pasado), que en 20 días representa, G. 160.474 por niño.

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Diferencias en canasta de alimentos

Además, comparó cifras vinculadas al costo de la canasta de alimentos: En general, el valor de la canasta básica de alimentos (línea de pobreza extrema) del año 2025 aumentó en 5,3% en comparación con el año 2024, según el INE. Pero, por otra parte, el Banco Central habla de una inflación del 7,1% en el grupo de alimentos. Para el ex ministro, esa divergencia sugiere que “falta algo” a la presentación de los datos.

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Pese a las críticas, Ferreira reconoció que se trata de la primera publicación y que será necesario observar los siguientes reportes, incluyendo el comportamiento de los microdatos, para confirmar o descartar las inconsistencias.