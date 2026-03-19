Tren de cercanías: Emiratíes ya están en el país y obras iniciarían en un año, según MOPC

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, presentó esta mañana los avances del tren de cercanías ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado de la Cámara Alta, presidida por el senador Arnaldo Samaniego.

En la oportunidad la ministra informó a los legisladores que un equipo de la estatal emiratí Etihad Rail, con la que Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa) pretende conformar una Sociedad de Objeto Específico (SOE) para ejecutar el proyecto, ya está en el país para llevar adelante el proyecto ejecutivo.

La ministra resaltó que la ingeniería está contratada y se prevé su finalización en un plazo de cinco meses.

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Ejecutivo presentaría la próxima semana el proyecto de ley

De acuerdo con los datos, el Ejecutivo presentaría la próxima semana el proyecto de ley para modificar la Ley N° 7.434 para habilitar la adjudicación directa del proyecto mediante un acuerdo de “gobierno a gobierno” (G2G) con Emiratos Árabes Unidos, lo que permitiría conformar la sociedad entre Fepasa y Etihad Rail sin un proceso licitatorio.

Actualmente, la citada normativa establece que el proyecto debe ejecutarse mediante licitación pública, por lo que el Gobierno impulsa el cambio legal para concretar la alianza con la estatal emiratí. En la práctica, el modelo planteado por el Gobierno replica mecanismos utilizados en proyectos de Alianza Público-Privada (APP), aunque en este caso se impulsa el cambio de la normativa para evitar el proceso competitivo.

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Sociedad a conformarse licitaría las obras, que iniciarían en un año

Teniendo en cuenta el cronograma que presentó la ministra, la SOE a conformarse proyecta iniciar el proceso de licitación de las obras hacia finales del presente año. Asimismo, la ministra estimó que, de cumplirse los plazos, las primeras movilizaciones para trabajos preliminares podrían comenzar dentro de aproximadamente un año.

La ministra afirmó que la coyuntura es positiva, “no solamente para el usuario, sino para el entorno completamente. Sobre todo, un tren como este que es 100% eléctrico”, haciendo referencia a que esta iniciativa permitirá reducir la contaminación, el ruido y la cantidad de accidentes de tránsito.

Según explicó, la implementación del servicio implicará mejoras en los tiempos de traslado, gracias a viajes programados, lo que representará un cambio sustancial frente a las condiciones actuales del transporte.

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No obstante, Centurión aclaró que el proyecto no constituye una solución integral por sí sola, sino que forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema de transporte público. En ese sentido, mencionó la incorporación de buses eléctricos y la reconfiguración de itinerarios como medidas complementarias orientadas a incentivar a los ciudadanos a dejar el vehículo particular.

“Queremos que el usuario finalmente opte por el transporte público, deje el auto y realmente terminemos bajando la cantidad de vehículos que lleguen a Asunción”, sostuvo.

Hay apoyo político al proyecto

Asimismo, Centurión destacó el respaldo político, señalando que cuenta con el apoyo de legisladores de distintos sectores. “Estamos muy contentos porque tenemos el apoyo de todos los congresistas, independientemente de cualquier línea política”, expresó.

Finalmente, recordó que la iniciativa responde a una demanda histórica de la ciudadanía, especialmente en el área metropolitana. “Es un proyecto anhelado por toda la ciudadanía y estamos enfocados en poder resolver los problemas de movilidad de todos los paraguayos, sobre todo los que vivimos en Asunción y Gran Asunción”, concluyó, al señalar que el Tren de Cercanías podría convertirse en el primero de varios emprendimientos similares en el país.