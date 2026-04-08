Bajan faena y exportación de carne: esto dicen desde el Senacsa

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, José Carlos Martin, director del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), comentó sobre la disminución de las exportaciones de carne bovina en el primer trimestre del presente año y habló de novedades en la formalización del hato ganadero.

Martin señaló que Paraguay registró una disminución de sus exportaciones en general en el primer trimestre del año. Concretamente, las exportaciones de carne bovina bajaron poco más de un 20 por ciento en comparación con lo exportado en el mismo periodo el año pasado.

Atribuyó esa circunstancia a que hay una menor producción y faena, algo que sería consecuencia de factores climáticos.

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Sin embargo, indicó que la demanda de producción de faena registrada en el primer trimestre de 2025 –un 20 por ciento mayor a la faena del mismo periodo en 2026– fue “inorgánica”, presionada por la sequía que se registró en el país en el último trimestre de 2024.

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Identificación animal

Mientras el sector ganadero paraguayo atraviesa este periodo de menor faena, el Senacsa continúa con su proyecto de “identificación animal”, iniciado el año pasado, que lleva a delante un “proceso de cedulación de todo el hato ganadero” y que es gratis para el productor, según explicó Martin.

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El proyecto, según dijo, contempla que dentro de cinco a siete años cada animal vacuno tenga un “número individual de identificación” que permita trazar toda la historia del animal desde su nacimiento. Indicó que ese nivel de formalización contribuye a generar confianza en los mercados internacionales

“Ligera disminución” de precios de carne

Martin dijo también que actualmente se observa un aumento de la oferta de cortes de carne en el mercado local en comparación con meses anteriores, lo que ha resultado en una “ligera disminución” de los precios de la carne para el consumidor paraguayo.

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Sin embargo, admitió que el precio aún no ha bajado en la medida suficiente y dijo que el Gobierno sigue buscando “mecanismos para que aumente la oferta”, especialmente ante un “freno importante” en el primer trimestre de las importaciones a Paraguay de carne de Brasil, cuyos precios han aumentado.