Estrategia financiera: 62,1% en CDA en guaraníes y 82,6% a la vista en dólares

En guaraníes, los saldos al primer bimestre de 2026 alcanzan unos G. 18 billones, donde los CDAs concentran G. 11,173 billones, equivalentes a 62,1% del total, participación mayoritaria que sugiere una estrategia orientada a obtener rendimientos financieros sobre excedentes de liquidez, aprovechando instrumentos que, si bien mantienen cierto grado de disponibilidad, ofrecen tasas superiores a las Cuentas Corrientes o Depósitos a la Vista.

En segundo lugar, se ubican los Depósitos a la Vista con G. 5,074 billones, representando 28,2%, seguidos por las Cuentas Corrientes con G. 1,753 billones (9,7%).

La composición en moneda local refleja una administración activa de los recursos públicos, donde el peso de los CDA permite inferir una búsqueda de optimización del rendimiento sin comprometer completamente la liquidez.

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No obstante, también plantea interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de estos fondos, considerando que una elevada proporción se mantiene en instrumentos financieros en lugar de canalizarse hacia inversión pública o reducción de pasivos.

A nivel de entidades bancarias en guaraníes, la concentración es significativa. El Banco Nacional de Fomento (BNF) lidera con G. 2,359 billones, equivalente a 21,1% del total correspondiente a los depósitos analizados en este segmento. Le siguen UENO BANK con G. 2,116 billones (18,9%), Sudameris con G. 1,754 billones (15,7%) y Continental con G. 1,651 billones (14,8%). En conjunto, estas cuatro entidades concentran una proporción relevante de los recursos.

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En dólares, la dinámica presenta diferencias importantes. Los depósitos totales ascienden a US$ 1.042.243.224, con una clara predominancia de los Depósitos a la Vista, que alcanzan US$ 861.193.124, es decir, 82,6% del total. Por su parte, los CDAs en dólares suman US$ 175.828.750 (16,9%), mientras que las Cuentas Corrientes representan apenas US$ 5.221.349 (0,5%).

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Esta estructura indica que, a diferencia de los guaraníes, el sector público opta por mantener recursos en instrumentos de alta disponibilidad en moneda extranjera, priorizando flexibilidad frente a eventuales escenarios de volatilidad externa o requerimientos de pagos internacionales.

La distribución por bancos en dólares también revela un esquema de concentración, aunque con un liderazgo distinto al observado en moneda local. Itaú encabeza con US$ 42.180.000, equivalente a 24,0%, seguido por BASA con US$ 28.900.000 (16,4%) y UENO BANK con US$ 27.427.000 (15,6%). Más atrás se ubican Zeta con US$ 20.110.000 (11,4%) y Continental con US$ 18.731.750 (10,7%).

El resto de las entidades presenta participaciones menores, lo que refuerza la idea de que los depósitos en dólares también se concentran en un grupo reducido de bancos.

La elevada concentración tanto por instrumento como por entidad plantea desafíos en términos de diversificación y gestión de riesgos.

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La asignación de recursos públicos en pocos bancos podría amplificar vulnerabilidades ante eventuales tensiones en el sistema financiero, al tiempo que limita el desarrollo de una mayor competencia en la captación de depósitos del sector público.

Avanzar hacia una gestión más diversificada y alineada con objetivos de política económica podría contribuir a fortalecer el rol de estos recursos como herramienta para el desarrollo financiero y macroeconómico del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones