Banco Mundial proyecta que economía paraguaya crecerá 4,4% este año

Las perspectivas de crecimiento de América Latina para 2026 siguen siendo limitadas, no obstante, el Banco Mundial estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay crecerá este año 4,4% por encima del 3,9% que estimó en enero pasado, y que se encuentra levemente por debajo de la previsión oficial del 4,2%. En el 2025, el PIB de Paraguay creció 6,6%, según recientes informes del BCP.

En lo que respecta al crecimiento regional, el organismo prevé que será solo del 2,1%, frente a 2,4% que creció en el 2025, detalla el reporte marco que emitió el BM.

La principal limitación para la región de América Latina, según el organismo internacional es la inversión, que sigue siendo moderada mientras las empresas esperan señales más claras sobre el ambiente externo y el esquema de políticas domésticas. En el caso de Paraguay, el BM destaca que sigue superando el promedio regional, respaldado por exportaciones agrícolas fuertes, la expansión de la generación eléctrica y un marco macroeconómico estable

Incertidumbres por conflicto en Medio Oriente

El informe también se hace eco de la incertidumbre mundial que venía reduciendo, pero que nuevamente está repuntando por el conflicto en Medio Oriente. “El aumento de la volatilidad de los precios de la energía vinculado al conflicto en Medio Oriente podría retrasar la desinflación y afectar el crecimiento”, advierte el reporte del BM.

Las condiciones externas son mixtas: un dólar estadounidense más débil ha atenuado en cierta medida el traslado del tipo de cambio a precios, pero la relajación de la política monetaria mundial ha progresado solo gradualmente y el apetito por el riesgo se ha mantenido selectivo, dejando las condiciones financieras reales aún restrictivas. En este contexto, la mayoría de los bancos centrales de ALC está relajando su política monetaria. El conflicto en Medio Oriente será uno de los temas centrales de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) la próxima semana en Washington.

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Riesgos sobre la inflación

En tanto que el conflicto en Medio Oriente ha intensificado la volatilidad de los precios de la energía, con precios al alza. Si bien el impacto inflacionario hasta ahora se ha contenido, las presiones sobre los costos de la energía y el transporte añaden riesgos sobre la trayectoria de desinflación, en particular para los precios de los servicios y las economías importadoras de combustibles

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Mantener rumbo de las reformas económicas

En este escenario, el organismo insta a mantener el rumbo de las reformas económicas para ayudar a sobrellevar la crisis. “La perspectiva moderada refleja un entorno macroeconómico desafiante, con elevados costos de financiamiento, una débil demanda externa y presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica” explicó el comunicado del BM.

América Latina y el Caribe sigue arrastrando problemas similares desde hace décadas: baja productividad, falta de formación y poco margen fiscal para emprender políticas de inversión públicas de gran calado, reconoce el experto. “Son problemas a largo plazo a los que nos enfrentamos y que se remontan a hace un siglo” , explicó el economista jefe para la región del BM, William Maloney.