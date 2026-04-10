¿Fernández Valdovinos se queda en el Consejo de Itaipú? Incertidumbre y versiones cruzadas

El vocero oficial del Gobierno, Guillermo Grance, fue el primer termómetro de esta indecisión. Al ser consultado sobre si el nuevo ministro Oscar Lovera asumiría la vacancia en el Consejo, Grance respondió inicialmente con un rotundo no, para luego matizar su declaración corrigiendo su expresión por un “no, de momento”.

Ante la insistencia de la prensa por conocer el nombre del futuro consejero, el portavoz se limitó a señalar que compartiría la información una vez que esta fuera oficializada por el Ejecutivo, dejando el campo libre a las especulaciones.

En los pasillos de la hidroeléctrica, el rumor que cobra fuerza es el de la designación de un técnico de carrera que no necesariamente ostente un cargo ministerial. Sin embargo, fuentes del Gobierno indican una dirección opuesta: Carlos Fernández Valdovinos seguiría en el cargo de consejero a pesar de haber abandonado la titularidad del MEF.

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Esta posibilidad no es descabellada si se analiza la configuración actual del cuerpo colegiado, donde el peso específico de los nombres suele primar sobre los cargos de origen. Al respecto, el asesor de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, aportó una cuota de pragmatismo legal al declarar que no existe ningún decreto en sentido contrario a la fecha, lo que técnicamente mantiene a Valdovinos en funciones.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo -con Valdovinos aún como ministro y miembro de Itaipú-, los consejeros se encontraron en la sede de binacional en Asunción para una reunión ordinaria del Consejo de Administración. Aprovechando la presencia de la mayoría de los ministros que integran el cuerpo, la entidad abrió sus puertas a representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco). En dicha reunión se abordaron temas candentes como las obligaciones pendientes con el sector de la construcción y la proyección presupuestaria para las obras actualmente en ejecución.

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Por otra parte, el Gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva formalizó el pasado 28 de febrero el nombramiento de Iggor Gomes Rocha como nuevo miembro del Consejo, en sustitución de Michele Caputo Neto.

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Gomes Rocha, un especialista en Derecho Administrativo con un perfil académico en Políticas Públicas, ya se desempeñaba como director administrativo de la entidad desde marzo de 2023, lo que marca una tendencia hacia la profesionalización y el conocimiento interno de la casa por parte de Brasil.

En Paraguay, la conformación del Consejo estuvo originalmente conformada por figuras del primer anillo: Lea Giménez (entonces jefa de Gabinete), Carlos Fernández Valdovinos (Economía), Javier Giménez (Industria y Comercio), Roberto “Ilo” Moreno Rodríguez (Asesor Jurídico) y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. A este grupo se sumaban Félix Sosa por la ANDE y el ingeniero Héctor Richer.

Los cambios comenzaron con la salida de Lea Giménez a mediados de 2024, lugar que fue ocupado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. Más recientemente, en febrero de 2026, Javier Giménez dejó el Ministerio de Industria para asumir como Jefe del Gabinete Civil, pero fue ratificado en su puesto de consejero, sentando un precedente directo para la situación que hoy atraviesa Fernández Valdovinos.

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Lo que se sabe es que ninguno de los consejeros hace oficina ni se dedica al 100% a las cuestiones de Itaipú, considerando que en su mayoría son ministros o cumplen otras funciones dentro del Gobierno; excepto Richer, que es el único nombrado solamente en el Consejo de Administración. Igualmente, funcionarios de la entidad comentan que habitualmente no lo ven por el edificio de la binacional.