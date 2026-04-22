Bancos muestran apertura para colaborar con el gobierno en plan para saldar deudas con proveedoras

Con el propósito de analizar temas de la agenda prioritaria del Gobierno, entre ellos la situación de las millonarias deudas con las contratistas, ayer se reunieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) en la sede de la cartera estatal. En dicho encuentro se evaluaron las posibilidades financieras para encarar el plan del Gobierno de saldar los compromisos atrasados con las proveedoras, constructoras y farmacéuticas principalmente.

Si bien el Gobierno anunció un plan de pagos parcial de US$ 180 millones y US$ 150 millones para farmacéuticas y constructoras respectivamente (que abonarán entre abril y mayo) aún quedaría un saldo pendiente de alrededor de US$ 1.000 millones que se estaría ejecutando a través de cesión de deudas, también conocido como factoraje.

En la búsqueda de un acuerdo sobre las condiciones financieras, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, recibió a integrantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), encabezada por su presidente Osvaldo Serafini.

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Hay predisposición de bancos

Tras la reunión, el titular de Asoban dijo que se abordaron aspectos generales vinculados a las principales líneas de acción del Poder Ejecutivo. En ese marco, expresó la predisposición del sector bancario para trabajar de manera coordinada con el Gobierno en la búsqueda de soluciones al tema específico de la deuda con las contratistas.

“Hemos conversado sobre temas prioritarios para el país, cuya implementación está a cargo del Ministerio de Economía. Desde Asoban consideramos fundamentales los asuntos relacionados con el ámbito fiscal, así como la situación de los proveedores del Estado”, afirmó Serafini.

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Asimismo, destacó la gestión del en la identificación de mecanismos que permitan honrar los compromisos del Estado con sus proveedores, y reafirmó la apertura del gremio para colaborar en ese proceso.

“Queremos contribuir al crecimiento económico del país. En ese sentido, estamos atentos a las iniciativas que surjan y dispuestos a acompañar las acciones impulsadas por el Gobierno”, puntualizó.

Además del ministro Lovera, también participó de la reunión el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz.

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¿Qué es el factoring y cómo funciona?

El factoraje financiero (o factoring) es una herramienta de financiamiento a corto plazo donde una empresa vende sus cuentas por cobrar (facturas) a una entidad financiera (factor) para obtener liquidez inmediata, en lugar de esperar el plazo de pago del cliente (30, 60 o 90 días). Permite anticipar flujo de efectivo, generalmente entre el 80% y 90% del valor o dependiendo del acuerdo, descontando una comisión.

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Ante las limitaciones presupuestarias, el Gobierno plantea el uso del factoraje para cancelar esos compromisos pendientes. El sector privado por su parte está abierto a aceptar esta alternativa, pero con la condición de que el Estado asuma los intereses a pagar.

Cabe señalar que el mecanismo de factoring ya fue aplicado entre 2022 y 2023, cuando las constructoras cedieron certificados de obra a entidades financieras. En esa oportunidad, los intereses fueron descontados de los pagos y luego las empresas solicitaron al Estado la devolución de esos valores.