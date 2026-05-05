Ganaderos aislados en el Chaco claman por “un poco de cariño”

Camiones de gran porte, cargados con granos y ganado en pie, permanecen atascados desde hace semanas en la zona de Teniente Esteban Martínez, departamento de Alto Paraguay, debido a la precariedad de las rutas tras las intensas precipitaciones.

La crisis ha llegado al punto de que los animales destinados a frigoríficos deben ser liberados en plena ruta ante el riesgo inminente de muerte por falta de agua y forraje.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Alto Chaco, Nevercindo Cordeiro, detalló que la infraestructura colapsó debido a un acumulado de entre 400 y 600 milímetros de lluvia.

Además de la carga económica, mencionó que existe una preocupación humanitaria por la cantidad de personas que se encuentran varadas en medio de la nada.

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Emergencia para todo el Chaco

Según las estimaciones del gremio, la solución efectiva tardaría aproximadamente 40 días, tiempo necesario para que el terreno seque y las máquinas puedan operar.

“No hay mucho que se pueda hacer”, lamentó Cordeiro y subrayó que la inaccesibilidad impide incluso el ingreso de equipos de reparación.

Ante este escenario, el titular de la ARP regional enfatizó la necesidad de que el Poder Ejecutivo tome medidas drásticas. Cordeiro pidió declarar en “emergencia” a toda la Región Occidental, pues indicó que la crisis vial no se limita únicamente a Alto Paraguay, sino que afecta la conectividad de todo el Chaco paraguayo.

Contraste: alta productividad frente a nula infraestructura

El empresario cuestionó la falta de inversión estatal en una zona clave para la economía nacional. Sostuvo que pese a que el 30% de la carne que Paraguay exporta al exterior proviene de Alto Paraguay, el departamento sigue careciendo de caminos de todo tiempo.

“No podemos entender que no podamos tener caminos de todo tiempo. Somos un departamento altamente productivo. Cuando no es la sequía es la creciente. Tenemos productos cosechados y no podemos sacar por falta de caminos”, refirió.

Un pedido de “cariño” e inversión estratégica

En ese sentido, afirmó que la solución definitiva no requiere de una inversión vial importante, sino de voluntad política para pavimentar tramos estratégicos que conecten las zonas de producción con los mercados.

“Queremos que el Gobierno nos mire con un poco más de cariño, que es un departamento que realmente necesita. Vemos que están construyendo puentes en otros lados y será que no pueden destinar una pequeña parte para nuestro departamento. No necesitamos tanto, con 250 kilómetros de asfalto ya se soluciona el problema”, expresó Cordeiro.

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Asimismo, el productor advirtió que esta carencia frena el desarrollo industrial de la región, pues la falta de previsibilidad logística impide la instalación de frigoríficos modernos en el Chaco que podrían duplicar la producción ganadera nacional.