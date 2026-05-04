Ganaderos del Alto Paraguay urgen al Gobierno medidas para no perder acceso a créditos ante aislamiento

La nota está dirigida al presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, donde los representantes de la Regional Alto Chaco solicitan una mediación de esta institución para gestionar una reunión urgente con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, atendiendo la crítica situación en que se encuentran, una vez más, los caminos del Alto Paraguay.

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Las últimas lluvias, pero sobre todo la falta de mantenimiento sostenido de los caminos, hacen que varios tramos estén en estado calamitoso, situación que conspira de forma negativa contra la labor de la producción, al no poder sacar los animales hacia los centros frigoríficos, señala parte del documento.

Los ganaderos del Alto Paraguay alegan que esta situación no es nada nuevo, y que, por el contrario, es algo que se da de forma reiterativa, y que, a pesar de los permanentes reclamos, todo sigue igual o peor: no se dan soluciones definitivas. Es por eso que urge la reunión con la titular del MOPC, para coordinar acciones concretas, sostenibles y urgentes que permitan mejorar la infraestructura vial del departamento.

La semana pasada, más de 50 camiones transportadores de ganado y granos quedaron atascados en el barro por espacio de una semana, situación que produjo cuantiosas pérdidas económicas a los ganaderos, por no poder hacer llegar a tiempo la producción a los centros frigoríficos. Es más, los conductores se vieron obligados a liberar los animales en el barro, ante el temor de que pudieran morir por falta de agua y alimento durante la prolongada clausura.

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De hecho, y a pesar de que estos camioneros pudieron por fin continuar viaje en la tarde del pasado viernes, existe otro grupo de 15 camioneros graneleros, también atrapados en los desastrosos caminos en la zona de Agua Dulce.

Línea de crédito

Los productores rurales piden también que se pueda interceder ante los representantes del Banco Central del Paraguay para una declaración de emergencia en la región del Chaco, atendiendo las adversas condiciones climáticas que conspiran contra la producción actual.

Los representantes de la Regional Alto Chaco sostienen que, con esta medida, se podrá acceder a herramientas financieras excepcionales y evitar la pérdida de categoría crediticia, en consideración a las dificultades que se están enfrentando para cumplir los compromisos financieros asumidos.

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La nota está firmada por el titular de esta regional ganadera, Nevercindo Cordeiro, quien a su vez destacó que el Alto Paraguay es el departamento con mayor crecimiento ganadero del país, por lo que no se puede continuar de esta forma, donde de manera permanente quedan aislados sin caminos, reiteró.

Carne de exportación

Cordeiro dijo además que el 30% de la carne producida en este departamento chaqueño es exportada, lo que posiciona económicamente a la región, pero que, lastimosamente, cuando no se tienen caminos como ahora, repercute de forma negativa contra los sacrificados productores, pues no pueden cumplir con sus compromisos de hacer llegar los animales a los frigoríficos.

El ganadero indicó que en varias situaciones son los mismos productores los que cumplen el rol de asistencia del Estado, proveyendo carne vacuna a la población más humilde, como ya se vio en varias ocasiones, durante la pandemia del coronavirus y en los recientes aislamientos por la falta de caminos.

“Es de vital importancia contar con caminos de todo tiempo; solo de esta forma se dará el desarrollo en el departamento, favoreciendo a los pobladores de las comunidades y al sector de la producción. Contar con caminos seguros ayuda a salvar vidas en el Alto Paraguay”, concluyó el ganadero.