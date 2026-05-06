Dólar en baja: exportadores denuncian “shock cambiario” y exigen intervención del BCP

De acuerdo con el comunicado difundido por la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), el gremio viene advirtiendo sobre una pérdida sostenida de competitividad desde septiembre de 2025 a causa de la apreciación de la moneda nacional, dinámica que, según afirman, genera condiciones de mercado cada vez más adversas para las empresas exportadoras.

La Capex afirma que Paraguay se convirtió en el país con la mayor apreciación cambiaria a nivel mundial, registrando un fortalecimiento del guaraní del 25% en apenas un año.

Trabajo a pérdida y empleos en riesgo

Según el gremio exportador, sus asociados se ven obligados a trabajar a pérdida para mantener sus mercados y cumplir con compromisos de oferta ante consumidores nacionales e internacionales.

En ese sentido, alertan que se intensifican los riesgos para el empleo, la inversión productiva y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas exportadoras.

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Reclamo al Banco Central del Paraguay

El gremio insta a la banca matriz a intervenir de manera “inmediata y efectiva” ante lo que califican como un shock cambiario. Critican que el BCP suela ser más activo cuando el dólar sube y exigen la misma firmeza ahora que la baja del tipo de cambio golpea a la producción nacional.

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“Es indispensable que toda acción de política monetaria se acompañe de una coordinación clara con medidas complementarias de política fiscal y apoyo directo a los sectores afectados”, dicta el documento.

Los exportadores advierten que, a mediano plazo, esta volatilidad podría desincentivar la innovación tecnológica y deteriorar la balanza comercial del país, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica y la confianza de futuros inversionistas.

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“Desalineamiento preocupante”

El exministro de Hacienda y economista César Barreto lanzó una advertencia sobre la actual cotización del dólar en Paraguay, y señala que existe un “desalineamiento” preocupante respecto a su nivel de equilibrio.

Para el analista, esta situación es el resultado de un mercado pequeño y con poca liquidez, donde el Banco Central del Paraguay dejó de intervenir de manera diaria, permitiendo que la moneda local se fortalezca.

Barreto explicó que una moneda demasiado fuerte no es necesariamente una buena noticia para una economía pequeña e integrada al mundo como la paraguaya.