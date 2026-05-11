Fernández Valdovinos y Javier Giménez ya cobran sus sueldos como consejeros de Itaipú

La Itaipú Binacional emitió este lunes un comunicado oficial para intentar aplacar las críticas sobre la doble remuneración, pero el documento terminó por confirmar una novedad relevante: dos de los hombres con mayor peso político en el gobierno de Santiago Peña, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y el exministro de Industria y Comercio, actual jefe de Gabinete Javier Giménez, perciben formalmente sus honorarios como consejeros de la hidroeléctrica.

Según el documento, la situación de ambos cambió tras sus salidas de las carteras de Estado. En el caso de Javier Giménez, quien se desempeñaba como ministro de Industria y Comercio y luego pasó a la Jefatura de Gabinete de la Presidencia, fue designado nuevamente como consejero mediante el decreto 5556 del 25 de febrero de 2026. A partir de esa fecha, renunció a sus haberes como ministro para pasar a cobrar directamente de la binacional.

Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos, tras dejar el cargo de ministro de Economía y Finanzas, fue confirmado nuevamente en el Consejo de Administración a través del decreto N° 5851 de abril de 2026. Al igual que Giménez, recién desde esa fecha comenzó a percibir los honorarios correspondientes a la entidad, dejando de lado el salario del Presupuesto General de la Nación (PGN), indica la aclaratoria.

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El fin de la etapa “ad honorem”

La aclaratoria de la binacional busca recalcar que, durante el tiempo en que ejercieron funciones simultáneas como ministros y consejeros, no percibieron doble salario, cumpliendo —según la entidad— con el Artículo 105 de la Constitución Nacional. Los ministros Rubén Ramírez Lezcano (Cancillería), Roberto Moreno Rodríguez (Asesoría Jurídica) y Claudia Centurión (Obras Públicas) se mantienen bajo el régimen de percibir únicamente el salario de sus respectivas carteras.

Sin embargo, el foco de la noticia se posa sobre el cambio de estatus de Giménez y Valdovinos, quienes ahora ya forman parte de la planilla de pagos de la entidad.

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Cabe recordar que las remuneraciones en el Consejo de Itaipú son históricamente superiores a las de cualquier ministerio, lo que convierte a estos cargos en los más codiciados dentro de la estructura estatal paraguaya.

Los consejeros de la Itaipú Binacional en la margen paraguaya perciben aproximadamente G. 119 millones mensuales. En el caso de los consejeros que también son ministros del Poder Ejecutivo, la normativa establece que no perciben este sueldo adicional, renunciando a la remuneración de la entidad.

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En el caso de Félix Sosa, titular de la ANDE, la entidad explicó que el mismo optó desde el inicio por percibir únicamente el honorario de consejero, renunciando a su sueldo en la administración eléctrica, tal como permite la normativa interna de la binacional para los funcionarios de libre disponibilidad.

Fuera del alcance de la Función Pública

Uno de los puntos más polémicos de la aclaratoria reside en la justificación jurídica de los salarios. Itaipú reitera que su naturaleza jurídica excluye a sus empleados y consejeros de la categoría de funcionarios públicos. Según el comunicado, esta distinción radica en que sus remuneraciones no se sufragan con cargo al PGN, sino que emanan de fondos propios de la entidad.

Este argumento ha sido históricamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil y la academia, ya que sirve de blindaje para evitar cualquier tipo de control y normativas de transparencia locales. La binacional insiste en que se rige por un Protocolo de Relaciones de Trabajo de carácter binacional, derivado de un tratado internacional.

De esta manera, el Gobierno consolida la posición de sus hombres de confianza en la estructura de Itaipú, ahora ya con el beneficio pleno de los haberes que otorga binacional, en un momento clave de las negociaciones por el Anexo C y la tarifa.