Petropar dilata sumario a firma catarí al no remitir todos los documentos a la DNCP

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) continúa con la investigación preliminar del fallido contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, y abrirá un sumario administrativo una vez que se completen los documentos pendientes.

Sin embargo, la petrolera estatal aún no remitió toda la documentación requerida, actitud que impide iniciar formalmente el proceso, según confirmó el titular de la DNCP, Agustín Encina.

“No se abrió aún el sumario porque, si bien el día lunes Petropar envió documentos, aún no completaron toda la documentación. Ayer se le volvió a reiterar el envío de todos los documentos para poder abrir el sumario como corresponde”, señaló Encina a este diario.

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Por su parte, el presidente de Petropar, William Wilka, sostiene que la estatal ya cumplió con los requerimientos de la DNCP, aunque dijo que averiguará si solicitaron datos adicionales. “Petropar remitió y está al día en todo lo solicitado; tengo que averiguar si hay algo adicional solicitado”, afirmó.

Posibles sanciones a la firma incumplidora

El director explicó que, en caso de comprobarse irregularidades, la firma se expone a las sanciones previstas en la Ley N.° 7021 de Contrataciones Públicas.

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“Las sanciones establecidas en la ley son tres: multas, apercibimiento e inhabilitaciones. La ley prevé multas o apercibimiento si es que la sanción es considerada leve, y si es considerada grave se aplican las inhabilitaciones”, detalló.

La normativa también contempla que las sanciones alcancen a personas físicas vinculadas a las empresas, como directivos, administradores o beneficiarios finales, con el objetivo de evitar que se eludan las penalizaciones mediante terceros.

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El incumplimiento millonario tras diez prórrogas

El caso gira en torno a la rescisión del contrato con Doha Holding, que debía proveer 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones, pero no entregó una sola carga del combustible comprometido.

Ante el incumplimiento, Petropar ejecutó la garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000 el pasado 28 de abril, emitida por el Banco Continental, ocho días después de formalizar la rescisión, que se concretó el 20 de abril mediante la Resolución PR/WW N.° 152/26.

La cancelación del contrato se dio tras el vencimiento de la décima prórroga otorgada a la empresa, que tampoco cumplió con los plazos extendidos. La estatal rechazó además el argumento de “fuerza mayor” que esgrimió la firma catarí, que alegó dificultades derivadas del conflicto en Medio Oriente, al no presentar documentación que respalde la existencia ni el envío del producto.

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Caución por incumplimiento: De declaración jurada a garantía bancaria

Otro punto llamativo es que la garantía ejecutada por Petropar fue emitida recién el 29 de diciembre de 2025, más de un año después de la firma del contrato, rubricado el 30 de septiembre de 2024.

Inicialmente, Doha Holding había presentado solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, además de un documento en árabe del Qatar International Islamic Bank.

Esta primera caución estaba firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la empresa, y fue incorporado como tal tras observaciones de la DNCP.

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Vínculos en Paraguay de la firma catarí

El contrato también estuvo rodeado de polémica por los vínculos de la firma en el país. Entre sus representantes figura Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto con Saad Doukali.

Posteriormente se incorporó al jeque Al-Thani tras observaciones de la DNCP. La sede local de la compañía fue establecida en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez.

Documentos señalan además que Julio Jiménez incluso autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa, pese a que no figura como tal en el portal de la DNCP.

El “precio milagroso” en el que solo Petropar creyó

Durante la administración anterior de Petropar, encabezada por Eddie Jara, la estatal defendió el acuerdo argumentando que el precio ofertado —US$ 610 por tonelada métrica— permitiría un importante ahorro frente a los valores internacionales.

No obstante, desde su anuncio el monto fue cuestionado por considerarse irreal frente a las cotizaciones del mercado.

Ahora, con la verificación en curso, la DNCP deberá determinar si corresponde sancionar a la firma catarí por el incumplimiento del contrato, en uno de los casos más controvertidos de contratación pública reciente.