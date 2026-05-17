Itaipú: la Entidad Binacional cumple 52 años de historia, récords y suministro energético

La Entidad Binacional Itaipú oficializa la conmemoración de sus 52 años de existencia jurídica e institucional. Según señalaron, el proceso formal se inició el 17 de mayo de 1974, fecha en que quedó constituida la entidad técnica y jurídica con el mandato expreso de administrar la construcción y posterior operación de la que se consolidaría como una de las mayores centrales hidroeléctricas de todo el planeta.

Aquel acontecimiento fundacional tuvo como escenario técnico el Hotel das Cataratas, ubicado en la localidad de Foz de Yguazú, Brasil. En dicha sesión se instalaron los primeros cuadros de conducción binacional, integrando de forma paritaria el Consejo de Administración y el Directorio Ejecutivo, organismos que asumieron de manera inmediata la alta fiscalización de las obras civiles y la estructuración del financiamiento de la represa hidroeléctrica.

La movilización operativa e industrial en la zona fronteriza avanzó con celeridad durante el mismo periodo civil, registrándose el arribo de la maquinaria pesada inicial a la cantera de obras en el transcurso del segundo semestre de 1974, recuerdan desde la entidad. Posteriormente, en enero de 1975, los consorcios de ingeniería dieron el inicio efectivo a las complejas excavaciones y fundaciones de hormigón del complejo hidroeléctrico, marcando el inicio de un hito en la ingeniería moderna mundial.

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Evolución productiva del complejo

Transcurrida exactamente una década del acto institucional originario, en el año 1984, la central hidroeléctrica inició su fase operativa regular con la generación de energía eléctrica comercial, orientada a apuntalar los requerimientos de expansión manufacturera, habitacional e industrial de las altas partes condóminas. Desde entonces, el esquema logístico y técnico ha mantenido un régimen de despacho continuo sustentado en la hidrología del río Paraná.

En el escenario actual, la usina mantiene los indicadores de rendimiento que la ubican en el rango de liderazgo mundial en la producción de energía limpia y renovable. Las métricas técnicas oficiales confirman que la represa es responsable directa de suministrar aproximadamente el 90% del requerimiento eléctrico del mercado paraguayo, administrado por la ANDE, mientras que cubre cerca del 7% del consumo del mercado brasileño.

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Brasil fue el más beneficiado

Asimismo, en los 42 años de generación de la central, de los 3.143.581.000 MWh, el Sistema Interconectado Nacional, administrado por la ANDE pudo aprovechar alrededor del 10%, en tanto que el 90% restante sirvió para el desarrollo brasileño.

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Del 50% de la producción total de Itaipú, al Paraguay le correspondieron 1.571.790.500, pero pudo aprovechar solo el 20%, y el 80% restante le cedió al Brasil a cambio de una compensación a un promedio de US$ 4,5 por cada 1000 KWh.

La consecución de la megaestructura civil derivó de complejas negociaciones diplomáticas bilaterales entabladas durante la década de 1960, un ciclo marcado por la necesidad de superar diferendos fronterizos latentes. El entendimiento mutuo permitió zanjar las barreras tecnológicas, los pasivos financieros y las asimetrías institucionales previas para erigir la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) en un marco de cooperación mutua.

Primeros cuadros de conducción técnica

El acta fundacional de 1974 detalla que el primer Consejo de Administración estuvo compuesto, por la margen paraguaya, por los técnicos y diplomáticos Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina, Mario Coscia Tavarozzi, Andrés Gómez, Milciades Ramos Giménez y Rogelio Cadogan. Por la representación del Brasil, asumieron funciones Espedito de Freitas Resende, Mario Penna Bhering, Amyr Borges Fortes, Lucas Nogueira Garcez, Hélio Marcos Pena Beltrão y Mauro Moreira; sumándose Carlos Augusto Saldívar y João Hermes Pereira de Araújo como representantes de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la articulación operativa del primer Directorio Ejecutivo estuvo bajo la conducción de José Costa Cavalcanti y el ingeniero paraguayo Enzo Debernardi. El cuadro directivo inicial se completó con John Reginald Cotrim, Hans Wilhelm Krauch, Antonio Colmán Rodríguez, Paulo José Nogueira da Cunha, Victorino Vega Giménez, Aluísio Guimarães Mendes, Manoel Pinto de Aguiar, Fidencio Juan Tardivo, Carlos Alberto Facetti y Cassio de Paula Freitas.

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La labor técnica ejecutada por las sucesivas administraciones derivó en la obtención de marcas productivas históricas, posicionando a la usina binacional en los registros de eficiencia de escala internacional. En el ciclo anual correspondiente al año 2016, la planta generó un volumen total de 103.098.366 megavatios-hora (103 millones de MWh), estableciendo la máxima marca mundial de generación anual registrada hasta ese periodo.

Marcas globales de generación acumulada

Asimismo, la central hidroeléctrica obtuvo la certificación oficial del Guinness World Records el 1 de noviembre de 2024, tras ser validada en la categoría de “Mayor producción acumulada de energía hidroeléctrica”. Esta distinción técnica se otorgó tras certificar una producción histórica superior a los 3.038 millones de megavatios-hora (MWh) acumulados desde la puesta en marcha de sus unidades generadoras en mayo de 1984.

Los reportes de gestión socioambiental de la entidad refieren que, de manera complementaria al despacho energético, los planes de manejo técnico vigentes contemplan áreas de reserva destinadas a la conservación de la biodiversidad de la región.

En medio de las poco transparentes negociaciones del Anexo C de su tratado constitutivo, Itaipú celebra este quincuagésimo segundo aniversario.