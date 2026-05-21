Reajuste del salario mínimo: debate sigue y esperan acuerdo para el 15 de junio

Tras una nueva reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), realizada este miércoles, aún no existe un acuerdo definitivo sobre el reajuste, al cual se prevé alcanzar para el 15 de junio, ya que el tiempo límite es el 30 de dicho mes.

Mientras el sector empresarial se aferra al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el reajuste del salario mínimo, los representantes sindicales hablan de una pérdida del más del 20% en el poder adquisitivo y exigen una compensación económica que refleje el costo de vida real.

Con respecto a esta situación, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, indicó que lo están viendo con mucho optimismo, porque anteriormente ninguno de los sectores presentaba un análisis respecto al salario mínimo.

“El Ministerio está haciendo los análisis de ambas propuestas y en la próxima sesión nos toca presentar los números, presentar el análisis jurídico y continuar con el debate ya más político de la negociación entre ambas partes”, comentó.

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Ante la consulta de si el Ministerio tiene algún número para este incremento, expresó que no. “Lo ideal es que ellos vayan negociando de a poco, pues un incremento muy alto de salario en una vez podría traer algunos efectos adversos”.

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A continuación, sostuvo: “Lo que el Ministerio está buscando en estas negociaciones es que justamente haya un equilibrio entre ambas propuestas y que sea una justa remuneración para el ajuste”.

Para finalizar, Recalde recalcó que antes del 30 de junio, el Poder Ejecutivo tiene que tener la propuesta de la Conasam para hacer los ajustes.