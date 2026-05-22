Calendario de pagos: veteranos, adultos mayores y pensionados cobran desde hoy

Este viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comienza a acreditar los pagos correspondientes al mes de abril a 4.826 personas que figuran en la planilla de la Dirección General de Pensiones No Contributivas (Dgpnc).

En cuanto a la distribución de los beneficiarios, entre ellas se encuentran los últimos dos veteranos de la Guerra del Chaco, 4.094 herederos de veteranos, 279 beneficiarios de pensiones graciables y 451 familiares de miembros de la fuerza pública fallecidos en acto de servicio.

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Las acreditaciones de fondos se realizan de manera directa a través de la red de cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento (BNF),en un proceso que busca garantizar que los recursos lleguen de forma ágil y segura a los beneficiarios de todo el país, cumpliendo con los plazos establecidos, señala el reporte oficial.

Pensión alimentaria para adultos mayores

El grupo con mayor impacto corresponde a los beneficiarios de la Pensión Alimentaria. En esta ocasión, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) coordinó la transferencia de fondos para más de 340.000 adultos mayores activos, es decir, los que ya venían cobrando en los cajeros del BNF o a través de ventanillas. El monto a desembolsar por la cartera fiscal para este sector asciende a cerca de G. 250.000 millones.

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