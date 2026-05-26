Avanza encuesta para actualizar IPC que entrará en vigencia en 2028

En medio de los cuestionamientos que generalmente surgen sobre el resultado de la inflación mes a mes, y dudas por la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el Banco Central del Paraguay (BCP) explicaron sobre la construcción de este índice, y su objetivo. En ese sentido, detallaron que su objetivo es medir la inflación y que es un insumo esencial para la política monetaria y se desmarcaron sobre la discusión del reajuste del salario mínimo.

El IPC que se compone de 465 productos se encuentra en plena etapa de actualización, esto después de 10 años, ya que el vigente data del año 2017, informó ayer Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay (BCP) durante una charla informativa en ABC Color.

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Debido a que el IPC es un índice general no particular ni focalizado por nivel de ingresos, no debe ser tenido en cuenta como un indicador de la canasta básica de consumo, que tiene otra finalidad, por lo que muchas veces surge la confusión y mala interpretación sobre los resultados de la inflación, detalló el técnico.

Según informó el funcionario de la banca matriz, la actualización del IPC sigue un cronograma establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cual incluye en primer término la encuesta de Presupuesto Familiar que está en pleno proceso. Esta encuesta que está a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrancó en octubre del 2025 y se extenderá hasta octubre del presente año. En segunda etapa, se procesarán y agruparán los datos que surjan de dicha encuesta y todo este trabajo, se desarrollará durante el 2017, para que finalmente el nuevo IPC entre en vigencia en el año 2018.

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Son 3.000 hogares encuestados

Ortiz detalló igualmente que para el trabajo de campo, fueron seleccionadas unas 3.000 familias que van a ser entrevistadas sobre la evolución de su consumo en el hogar en el lapso de un año. Según precisó el funcionario, este insumo es muy valioso para la construcción del IPC por lo que instan a la ciudadanía a colaborar con los encuestadores ya que de esa forma se podrá construir un indicador efectivo no solo para la política monetaria, sino para el bienestar.

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Según el funcionario, esta muestra de 3.000 hogares en Asunción y Central sería suficiente para la construcción del índice. Recordemos que solo en Central hay unos 505.000 hogares, según el último censo de Población y Viviendas 2022.

Sobre reajuste del salario mínimo

Si bien el objetivo central del IPC es medir la inflación, este indicador igualmente es utilizado como una referencia en varios ámbitos, y el más relevante es el reajuste anual del Salario Mínimo Legal (SML).

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“El Banco Central tiene instrumentos que son idóneos para poder orientar la política monetaria y tratar de trabajar con las variables monetarias del país, pero, no idóneos para cuestiones de tipo social”, explicó Ortiz, a lo que agregó que el Banco Central no tiene, ni instrumentos, elementos, ni tampoco el mandato constitucional de atender a ese tipo de, de cuestiones relacionadas al reajuste del SM.

Ortiz indicó que si debe utilizarse el IPC para el reajuste del SML debe ser dirigida al Ministerio de Trabajo, que es la institución encargada de estudiar ese tipo de, de variables teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes,