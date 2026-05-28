ANDE celebra un “hito histórico” en control interno, pero usuarios responden con burlas y reclamos por apagones

Según un comunicado institucional publicado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la institución obtuvo una calificación de 4,01 puntos en la Evaluación del Sistema de Control Interno.

Este examen fue realizado de manera conjunta por la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), posicionando a la empresa estatal como un “referente de excelencia”.

La administración dirigida por el Ing. Félix Sosa calificó el resultado como un “logro sin precedentes” y un “motivo de orgullo”. La publicación oficial habla de transparencia, eficiencia y una gestión moderna orientada a brindar mayor calidad a la ciudadanía. Pero esta narrativa chocó de frente contra la percepción de los consumidores.

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“Festejamos sin luz”: la respuesta de los ciudadanos

La reacción de los usuarios en las plataformas digitales no se hizo esperar, transformando el festejo corporativo en un muro de lamentos y sarcasmos. “Jajaja ¿quién les premió? Los niños del jardín de mi barrio seguro”, ironizó la usuaria Liza LoGray, desnudando la poca credibilidad que tienen las evaluaciones realizadas entre las propias dependencias del Estado.

Por su parte, el cliente Justino Franco Rojas cuestionó la legitimidad del reconocimiento al señalar la endogamia gubernamental. “¿Evaluado por otra institución del Estado pico? Si es así, permítanme dudar. El logro hubiera sido mejor si fuera en beneficio de los usuarios y si la evaluación la hubieran hecho los propios clientes”, cuestionó.

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Mientras la ANDE hablaba de optimización, el ciudadano Lauz Lauz remató con crudeza desde su realidad local: “Y en San Lorenzo festejamos sin luz”.

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Sobrefacturaciones y cobros irregulares bajo la lupa

Más allá de los apagones y la falta de mantenimiento en el alumbrado público —otra de las quejas recurrentes de los frentes vecinales—, los clientes apuntaron directamente a la falta de transparencia real en las lecturas de los medidores y los saltos inexplicables en los montos a pagar mensualmente.

“Dejen de poner en las facturas consumos de energía a su antojo... tengo vecinos que no habitan sus casas y de repente les viene el triple”, reclamó Gustavo Yegros. En el mismo sentido, el usuario Rodrigo Silva sumó su descontento afirmando que “un gran logro también sería que dejen de sobrefacturar a los usuarios”.

Asimismo, los contribuyentes cuestionaron la ilegalidad de ciertos recargos comerciales que aplica la proveedora. Sosa Alexander Javier denunció el cobro de comisiones: “¿Por qué cobran comisión si el usuario paga con tarjetas o QR? Deberían absorber esa comisión de Bancard como cualquier local de servicios; la ley debe ser para todos, porque al sector privado sí le obligan a no incrementar el precio por el cobro con POS”.