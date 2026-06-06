VMT asegura que comenzó a pagar subsidios atrasados a transportistas tras nuevo conflicto

Tras el conflicto entre el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández, y el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, por el retraso en el pago de los subsidios estatales correspondientes a abril, la institución informó este viernes que ya comenzó a desembolsar los recursos adeudados.

“El pago correspondiente al subsidio ya fue realizado hoy, conforme al cronograma previsto”, informó la institución. Añadió que el desembolso correspondiente a abril asciende a G. 32.593.925.011, equivalentes a unos US$ 5,43 millones al tipo de cambio actual.

En una nota remitida el miércoles pasado al viceministro Fernández, el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostuvo que la explicación brindada por la institución “resulta insuficiente” y no desvirtúa el incumplimiento en el desembolso de los recursos.

Consultado por ABC, Ruiz Díaz confirmó que el VMT comenzó a realizar los pagos durante la tarde de este viernes, aunque manifestó sus dudas respecto a que la totalidad de la deuda sea cancelada en la fecha. “Considero que completarán el lunes”, expresó.

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El inicio del conflicto

Según el gremio, el decreto reglamentario vigente y el Acta Tripartita Nº 57/2025 establecen que los subsidios deben abonarse dentro del mismo mes en que las empresas presentan las carpetas y documentaciones respaldatorias. Sin embargo, al iniciarse junio, el pago correspondiente a abril seguía pendiente.

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“Si las carpetas fueron presentadas en tiempo y forma y el pago no fue realizado dentro del plazo legalmente previsto, solo caben dos conclusiones posibles: o los mecanismos de control y procesamiento son deficientes, o existen dificultades administrativas, presupuestarias o de gestión que no están siendo informadas con la debida transparencia”, señala la nota.

El documento, difundido por Cetrapam en sus redes sociales, agrega que las empresas continúan prestando un servicio público esencial mientras absorben costos operativos crecientes y financian con recursos propios obligaciones que corresponden al Estado.

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Un conflicto que arrastra meses

La nueva controversia se produjo apenas semanas después de otro enfrentamiento entre el sector empresarial y el VMT.

A finales de abril, ambas partes mantuvieron reuniones para analizar el cálculo de la tarifa técnica correspondiente al periodo noviembre de 2025-febrero de 2026, la eventual aplicación del manual de estructura tarifaria de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Brasil, la revisión de precios de chasis y carrocerías, así como el alcance del artículo 8 del Decreto Nº 710, que contempla ajustes inmediatos cuando aumentan insumos clave, como el combustible.

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El debate se produjo luego del paro de buses realizado a finales de marzo, que afectó a miles de usuarios del área metropolitana.

En aquella oportunidad, el VMT acusó a Cetrapam —gremio que concentra más del 70% del servicio de transporte público metropolitano— de bloquear la revisión de costos de chasis y carrocerías al no presentar facturas actualizadas. La institución sostuvo que el sector remitió únicamente un informe técnico de 2024, cuando se requerían datos de 2025 para actualizar la tarifa técnica.

Ruiz Díaz rechazó esas acusaciones y aseguró que la documentación ya había sido entregada, llegando incluso a calificar a las autoridades del VMT como “mentirosos compulsivos”.