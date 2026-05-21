Pese a “control” a buses, pasajeros siguen a la deriva en medio de reguladas

Buscando resolver uno de los problemas más graves del sector público, como son las reguladas de buses, el Viceministerio de Transporte (VMT) implementó desde el martes una tecnología que rastrea en tiempo real la flota en las calles.

Desde el gobierno apuntaron que gracias a este control que se implementó está mejorando el serivicio y no se reporta falta de buses.

Sobre ex ruta Transchaco, las personas llegan a las paradas desde muy temprano para tomar ese ómnibus que los lleve hasta su lugar de trabajo, el colegio o algún otro destino.

Todos los entrevistados señalaron que todo sigue igual, que casi no hay unidades de transporte y por ello se espera mucho tiempo.

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“No hay nada. Yo a las 5:00 ya salí de Emboscada y se espera mucho para tomar un colectivo. Este es mi camino de todos los días y sinceramente no se ve ninguna mejoría”, apuntó el señor Emiliano.

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Otra de las persona, la cual hacía frente al frío con mate en mano, señaló que en el pensamiento de las autoridades debe estar esa mejoría. “Nosotros todos los días pasamos una odisea para viajar. Yo vengo de Limpio y los buses nunca son suficientes, porque ya ves como están las personas en las paradas”.

Seguidamente, apuntó que a veces vienen los buses pero están llenos por la cantidad de personas que salen para ir a trabajar. “No dan abasto los buses que circulan, deberían salir más”, acotó el señor Teófilo Paredes.

Por su parte, la señora Sandra González aseguró que todo continúa igual. “Es lo mismo que igual. No hay más ómnibus y se espera mucho tiempo. Yo todos los días espero más de media hora, por eso puedo asegurar que no existe ningún cambio”.