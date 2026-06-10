Los recursos del Fondo de Seguridad Social disminuyeron unos G. 2 billones

La serie, expresada en millones de guaraníes, revela un comportamiento preocupante: luego de alcanzar niveles superiores a G. 3 billones en febrero de 2025, el fondo ingresó en una trayectoria descendente casi continua, con caídas mensuales cada vez más pronunciadas en la segunda mitad del año.

El punto más alto, como se mencionó, se observó en febrero de 2025, con G. 3,060 billones. Frente a enero de ese mismo año, cuando el monto fue de G. 2,264 billones, se registró un aumento absoluto de G. 796.336 millones, equivalente a una expansión de 35,2%. Sin embargo, ese crecimiento fue puntual.

Desde marzo comenzó una corrección sostenida: en ese mes el fondo bajó a G. 2.904.187 millones, con una reducción de G. 156.257 millones, equivalente a -5,1% mensual.

La tendencia negativa continuó en abril, mayo y junio de 2025. En abril, el monto se redujo en G. 174.808 millones (-6,0%); en mayo, la baja fue de G. 145.781 millones (-5,3%); y en junio, la caída alcanzó G. 161.647 millones (-6,3%).

Aunque estas variaciones ya marcaban una pérdida gradual de recursos, el ajuste más fuerte se produjo en julio: el fondo pasó de G. 2,422 billones en junio a G. 1,140 billones, con una disminución absoluta de G. 1,282 billones, equivalente a -52,9% en solo un mes.

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El quiebre resulta central para el análisis. La magnitud de la reducción de julio no parece responder a una simple fluctuación mensual, sino a un cambio relevante en la composición, utilización o registro del fondo. A partir de ese momento, los niveles ya no retornaron a los valores observados en el primer semestre.

Entre agosto y diciembre de 2025, el descenso continuó: agosto cerró con G. 1,012 billones (-11,2%), septiembre con G. 939.371 millones (-7,2%), octubre con G. 783.119 millones (-16,6%), noviembre con G. 543.613 millones (-30,6%) y diciembre con apenas G. 336.634 millones, tras una caída mensual de G. 206.979 millones (-38,1%).

El inicio de 2026 mostró una recuperación parcial, aunque insuficiente frente al nivel previo. En enero, el fondo subió a G. 947.528 millones, con un aumento de G. 610.894 millones respecto a diciembre de 2025, equivalente a 181,5%. Pese a este salto relativo, el monto siguió muy por debajo de los registros del primer semestre de 2025.

En febrero de este año se mantuvo casi estable, con una leve reducción de G. 3.865 millones (-0,4%), hasta G. 943.663 millones. Luego, la tendencia volvió a deteriorarse: marzo cerró en G. 827.225 millones, con una baja de G. 116.438 millones (-12,3%), y abril llegó a G. 699.578 millones, tras una disminución de G. 127.647 millones (-15,4%).

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En términos económicos, la señal es clara: el Fondo de Seguridad Social perdió capacidad financiera respecto a los niveles observados al inicio de 2025. Aunque enero de 2026 mostró una recuperación frente al piso de diciembre, la mejora no alcanzó para revertir el deterioro estructural de la serie.

La caída persistente exige una explicación institucional precisa, ya que un fondo de esta naturaleza cumple un rol sensible para la protección social y la estabilidad financiera del sistema. Sin mayor claridad sobre las causas de la contracción, el dato deja una advertencia relevante: la sostenibilidad del fondo requiere seguimiento permanente y una lectura más estricta de sus variaciones mensuales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.