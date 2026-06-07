Ayolas: El pueblo habló en las urnas, afirma Mutti tras ganar la interna colorada

El escrutinio de las 30 mesas habilitadas en la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrios”, del barrio Mil Viviendas, dio como ganador a José Mutti, quien obtuvo 3.941 votos frente a los 3.469 alcanzados por Christian Rolón. El precandidato por Fuerza Republicana, Gabriel Alfonzo (ANR - FR), consiguió 80 votos.

En Ayolas fueron habilitados para sufragar 10.393 afiliados al Partido Colorado.

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“El pueblo pidió un cambio y vio que José Mutti es esa posibilidad de cambio real que se necesita en Ayolas; el pueblo habló en las urnas, ese es un mensaje para todos los políticos del país. Hay que ver y pensar en la gente, y es eso lo que hace ahora el movimiento colorado Añetete”, señaló el ahora candidato a intendente de Ayolas por la ANR.

Consultado sobre cómo se buscará el “abrazo republicano” luego de una intensa campaña interna, Mutti manifestó que la Lista 1 representa desde ahora la unidad partidaria y que el acercamiento debe darse desde Honor Colorado (HC). Agregó que Añetete está dispuesto a trabajar en conjunto con el sector adversario.

“Yo le voy a llamar a Christian para hablar con él, y de acuerdo a eso veremos”, expresó.

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Con este resultado, Añetete no solo derrotó al candidato respaldado por los principales referentes de Honor Colorado en el departamento de Misiones, sino que también se posiciona como el principal adversario de la Alianza Recuperemos el Paraíso.

Esta convergencia está integrada por el movimiento Yo Creo, que impulsa la candidatura a la Intendencia de Ayolas del ingeniero Dennis Dioff (Yo Creo), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Participación Ciudadana, sectores que presentarán una lista unificada para la Junta Municipal.

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