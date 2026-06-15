Salario mínimo: esperan definir este miércoles el monto del reajuste

Desde hace varias semanas se realizan las reuniones del Conasam para calcular el porcentaje y monto del reajuste del salario mínimo y elevar la recomendación al presidente de la República, Santiago Peña, para que emita el decreto correspondiente.

Desde el sector empresarial sostienen que el reajuste debe basarse solo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se establece mediante una encuesta que realiza el Banco Central del Paraguay (BCP) a hogares de Asunción y Central, el cual hoy día es del 2,4%, lo que apenas llegaría a G. 69.577. Por parte de los gremios de los trabajadores, aseguran que el reajuste debe ser del 20%, es decir G. 647.000, a fin de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo del trabajador.

Pese a que la última reunión terminó sin acuerdo entre ambas partes, el presidente de la Conasam, Jorge Rivas, dijo sentirse optimista respecto a la resolución de la última reunión ordinaria que se realizará este miércoles.

“El día miércoles es la última sesión prevista, la sesión ordinaria de Conasam y va a ser un día de definiciones. Las partes están conversando, los trabajadores y los empleadores. Nosotros vamos a intentar al máximo que ellos lleguen a un acuerdo, no hay que cansarse de dialogar, no hay que tener miedo de debatir, la confrontación de ideas es fundamental en esto. Ellos están ejerciendo un mandato de su sector. Nuestro trabajo es acercarlo y tratar de llegar a un acuerdo y en la última sesión resolvimos que vamos a establecer el mecanismo para elaborar la la recomendación”, puntualizó.

Lea más: Salario mínimo: analista estima que no habrá cambios en la forma de reajuste

Sin definición para el reajuste del salario mínimo

Recordó que la definición del mecanismo está condicionado al acuerdo al que pueda arribarse en la última sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo no quiero hacer futurología, pero estoy optimista. Hemos conversado entre los miembros y es natural que lo hagamos, porque pueden darse distintos escenarios. Para no discutir en cada sesión lo mismo, dijimos: ‘Bueno, de acuerdo a lo que suceda en la última sesión, estableceremos la manera de realizar la recomendación’. Este miércoles es la última sesión prevista, sin perjuicio de que si las partes lo consideran oportuno, se realice de alguna sesión extraordinaria”, indicó.

Agregó que este año, a diferencia de años anteriores, elaboran las memorias de Conasam en donde un documento va a contener los antecedentes y lo hablado en las sesiones como una manera de institucionalizar el fundamento de Conasam. Además, cuentan con un reglamento de sesiones.