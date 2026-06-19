Conozca los buses que operarán durante las jornadas mundialistas de la selección paraguaya

Los hinchas de la selección paraguaya cuentan con diversas opciones de movilidad para desplazarse este viernes 19 y jueves 25 de junio hacia los diferentes puntos previstos en el microcentro de Asunción para ver el partido de la Albirroja, ya sea en la calle Palma, bares, restaurantes o el Puerto.

Los buses eléctricos E1, E2 y E3, la Red Búho y los beneficios de integración tarifaria permiten llegar y regresar del evento desde distintos puntos del área metropolitana.

Las líneas E1, E2 y E3 operarán hasta las 04:00 de la madrugada, con salidas cada 30 minutos desde el Puerto de Asunción. Estos servicios conectan Asunción con San Lorenzo y Luque a través de las avenidas Eusebio Ayala, Mariscal López y Silvio Pettirossi, facilitando el acceso de los asistentes a la Casa Albirroja.

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Por su parte, la Red Búho presta servicio entre las 22:00 y las 04:00, conectando el microcentro de Asunción con San Lorenzo, Limpio, Ñemby y Luque mediante las líneas B1, B2, B3 y B4. Los buses parten desde la calle Colón, entre Presidente Franco y Estrella, a pocas cuadras del Puerto de Asunción, y cuentan con acompañamiento policial a bordo.

Opciones de transbordo y ahorro para los usuarios

Los usuarios pueden realizar transbordos gratuitos desde 39 líneas habilitadas del transporte público hacia los buses eléctricos E1, E2 y E3. Asimismo, dentro de la red de electromovilidad es posible combinar viajes entre las propias líneas E1, E2 y E3, ampliando las alternativas de conexión para llegar y regresar del Puerto de Asunción.

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Entre los esquemas vigentes, las líneas 53, 58 y 128 de Capiatá S.R.L.; la línea 38 de Mariscal López S.R.L.; las líneas 48, 51 y 85 de San Isidro S.R.L.; y las líneas 12, 29 y 43 de Magno S.A. ofrecen transbordos gratuitos en el primer y segundo viaje. Por su parte, las líneas 11 y 203 de Grupo Bene S.A. cuentan con un descuento del 50% en ambos transbordos.

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En tanto, las líneas 27 y 165 de Ñandutí S.A., así como las combinaciones entre las líneas 27 y 165 con la 454; las líneas 23, 24 y 33 con las líneas 45, 50 y 56; y las líneas 27 y 165 con las líneas 45, 50 y 56, permiten un primer transbordo gratuito y un segundo con un 50% de descuento. Todos estos esquemas pueden utilizarse dentro de una ventana de 120 minutos, facilitando las conexiones entre servicios y generando ahorros en los costos de viaje para los usuarios.

De esta manera, quienes participen de las actividades de esparcimiento con la fiebre del mundial y contarán con diversas alternativas para desplazarse utilizando el transporte público, con opciones de conexión entre servicios, beneficios tarifarios y cobertura hacia distintos puntos del área metropolitana.