DNIT aclara que no recaudará el impuesto inmobiliario pese a su incorporación al RUN

En enero de 2026, el Presidente Santiago Peña firmó el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el Registro Unificado Nacional (RUN). Se trata de una fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, del Ministerio de Economía; y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

DNIT en el RUN no implica cambios en la recaudación

ABC entrevistó al gerente general de Impuestos Internos, Ever Otazú, quien informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributario (DNIT) no administrará ni percibirá los recursos provenientes del impuesto inmobiliario por medio del RUN.

En ese sentido explicó el gerente, que la función de la DNIT actualmente es colaborar con Registro en la elaboración de las valuaciones fiscales mediante el procesamiento de información territorial, estadística y catastral.

Otazú reiteró que, la participación de la DNIT en el RUN no implica cambios en el esquema de recaudación del impuesto inmobiliario, que continuará siendo administrado por las municipalidades.

“La DNIT lo que hace es colaborar en el armado de la base imponible para la correcta aplicación de las tasas utilizando información territorial, estadística y de desarrollo urbano que será integrada con los datos generados por el RUN”, reiteró.

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¿Habría aumentos de impuestos vinculados a inmuebles?

Nuestro diario consultó semanas atrás a la jefa del Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de la DNIT, Nilda Ortega, sobre si el sistema del RUN podría derivar en aumentos de impuestos viculados a inmuebles a lo cual respondió que “directamente no”, sin embargo, aclaró que el impuesto inmobiliario puede generar contribuciones adicionales.

En ese sentido, refirió que “en el caso de los inmuebles urbanos, el impuesto adicional se relaciona con el aprovechamiento del terreno; por ejemplo, si se trata de un inmueble baldío, se aplica un porcentaje adicional sobre el impuesto liquidado”, señaló.

En tanto que, en el caso de los inmuebles rurales, el impuesto adicional guarda relación con la superficie o extensión de la tierra. “Se calcula un porcentaje adicional sobre el impuesto liquidado, conforme a la superficie del inmueble”, acotó la funcionaria.

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Valores fiscales de inmuebles dependen del IPC

En esa línea, Ortega dijo que la nueva normativa del RUN no introduce cambios en la forma en que se ajustan los valores fiscales de los inmuebles, ya que siguen dependiendo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado oficialmente por el Banco Central del Paraguay (BCP) y aprobado posteriormente mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Adecuación tecnológica para vincular sistemas

Por otra parte, Otazú indicó que actualmente la DNIT en coordinación con las instituciones involucradas están poniendo en marcha el RUN y que para ello están trabajando en un proceso de adecuación tecnológica para vincular los sistemas informáticos.

Asimismo, sostuvo que ya comenzaron a generarse los primeros informes técnicos y matrices de valuación, que servirán como insumo para futuras actualizaciones de las bases fiscales inmobiliarias.

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Falta integración entre bases catastrales y registrales

En ese sentido, la exdirectora de Registros Públicos y actual gerente superior del RUN, Lourdes González admitió que uno de los principales desafíos reconocidos por la institución es la falta de integración total entre las bases de datos catastrales y registrales.

En esa línea, refirió que para lograr la interoperabilidad plena “debe realizarse una fuerte inversión presupuestaria y un tiempo de implementación que podría demorar aún algunos años”, aseguró.

Por ese motivo, sostuvo que la mayor parte de las inconsistencias se detecta actualmente durante la etapa de certificación catastro-registral, donde posteriormente son sometidas a procedimientos administrativos de revisión y corrección por parte de la Dirección a su cargo.

Sobre dichas inconsistencias detectadas, González dijo que se tendrá “información más precisa” al cumplirse el primer año de la implementación del RUN.

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