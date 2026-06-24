Gasto salarial en Administración Central aumentó 8,3% al mes de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió la semana pasada el informe de situación financiera de la administración central, en el que detalla los ingresos, gastos y el resultado fiscal obtenido, del cual se detalla que el gasto salarial sigue aumentando y absorbiendo una gran parte de los recursos del Tesoro, esto en el contexto de la economía de guerra (por la baja de los ingresos).

Con las recientes medidas de austeridad implementadas por el gobierno, con las cuales espera un ahorro de US$ 262 millones.

Según los datos, al cierre del quinto mes del año, los ingresos alcanzaron un total de G. 23,03 billones (US$ 3.776 millones al cambio vigente), que representa un aumento del 1,2% frente al mismo periodo del año pasado; mientras que los gastos sumaron G. 24,014 billones (US$ 3.936 millones), que equivalen a 11% más.

En lo que respecta al gasto, dentro del paquete total las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y mayo del presente año, G. 9,75 billones (US$ 1.598 millones), el incremento por ende fue del 8,3%, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según los datos, los salarios con financiamiento tributario se mantienen cercanos al ratio de 2025 en 52,8%, pese a la desaceleración de la recaudación. Es decir que que actualmente que de cada G. 100 recaudado, G 53 va para pagar salarios, y la mayor parte, un 80% se dirige a salud, educación y seguridad.

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Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal.

En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,96 billones, en abril, G. 1,96 billones y mayo en G. 1,99 billones, que en conjunto totalizaron, G. 9,75 billones.

Prestaciones sociales aumentaron 17%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al quinto mes del año G. 4,90 billones (US$ 803 millones), que representan un aumento del 17%. Este gasto, absorbe alrededor del 31% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 2,62 billones (US$ 431 millones) a mayo del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

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Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al quinto mes del año acumulaba un déficit de G. 1,11 billones millones (US$ 182 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.