Peña hace alarde de la integración regional que generará el Corredor Bioceánico y se olvida del Alto Paraguay

El presidente Santiago Peña estuvo acompañado de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y de los gobernadores Arturo Méndez, del Alto Paraguay, y César “Cesarito” Sosa, de Guairá, entre otros dirigentes políticos del Chaco. En la ocasión, se interiorizó sobre las obras complementarias del puente internacional que se realizarán en Carmelo Peralta.

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El mandatario resaltó que las obras del Corredor Bioceánico servirán como motor de integración regional y que tanto el puente internacional como la ruta asfaltada representan un proyecto de infraestructura y una iniciativa estratégica de integración regional para esta parte del continente americano.

Esta obra constituye una transformación estructural para el país y tendrá un impacto directo en la conectividad, la logística y el desarrollo del Chaco paraguayo, además de servir como eje de integración continental.

Esta iniciativa busca consolidar una nueva ruta logística que conecte el Atlántico con el Pacífico, a fin de fortalecer el comercio regional y la competitividad de la región. Además, incluye accesos viales, mejoras urbanas y obras de conectividad en la zona de influencia.

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¿Peña olvidó sus promesas?

En una parte de su discurso, el mandatario mencionó la necesidad de avanzar hacia nuevas conexiones con comunidades como Bahía Negra y Fuerte Olimpo, como parte de una visión integral de desarrollo del Chaco. Agregó que esto debe convertirse en un proyecto que trascienda gobiernos y se consolide como una política de Estado.

Con estas afirmaciones, el presidente Peña deja nuevamente en segundo plano las reiteradas promesas de asfaltado para los caminos que conducen a estas comunidades del Alto Paraguay. En estas condiciones: la falta de infraestructura y la débil conexión con la nueva ruta Bioceánica, el departamento, en su mayor parte, será solo un mero espectador del desarrollo, tal como lo mencionó el gobernador Arturo Méndez.

En 2025, el presidente Peña había visitado esta misma comunidad chaqueña y, en aquella oportunidad, prometió por cuarta vez que durante su gobierno haría realidad el asfaltado de los caminos para llegar a Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Esta vez se cuidó de volver a prometer y solo se limitó a señalar que estas carencias deben ser abordadas como políticas de Estado a largo plazo.

Un mero espectador

El Puente de la Bioceánica, que unirá a nuestro país con Brasil, se construye en el distrito de Carmelo Peralta, de Alto Paraguay, incluyendo también varios kilómetros de la red vial. Sin embargo, por la falta de caminos de todo tiempo, el desarrollo que se generará beneficiará solo a una pequeña parte del departamento, donde vive apenas el 15 % de la población de la zona.

Las obras complementarias mencionadas por el presidente Peña, relacionadas con accesos viales y mejoras urbanas, hacen referencia únicamente a la comunidad de Carmelo Peralta, dejando fuera a los mayores distritos del Alto Paraguay, cuyos pobladores viven aislados gran parte del tiempo debido a la precariedad de los caminos.

De los casi dos millones de cabezas de ganado vacuno que posee el departamento, apenas el 10 % se ubica en la zona de Carmelo Peralta. El resto se encuentra en los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, donde los productores pierden sumas millonarias con cada aislamiento al no poder sacar su producción hacia los frigoríficos.

Al no tener acceso a la nueva ruta Bioceánica, el desarrollo que esta generará solo se observa pasar, señalaba el gobernador Méndez. “Apenas llueve y nuevamente quedamos aislados. Por eso resulta difícil atraer inversionistas al departamento”, refería.

Pidió honrar la palabra empeñada

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar (ANR-HC), pidió públicamente al presidente Santiago Peña cumplir con las promesas realizadas de asfaltar estos caminos y así brindar una mejor calidad de vida a los pobladores de estas comunidades chaqueñas.

Valiéndose del idioma guaraní, el edil le mencionó al primer mandatario la dura realidad que se vive en la zona con cada aislamiento y le pidió que se cumplan las promesas de campaña realizadas cuando salían a pedir el voto de los electores.

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“Así como hace tres años salíamos a las calles a pedir votos para los candidatos colorados, lo que posibilitó que llegaras al poder, le prometíamos a la gente que se cumpliría su mayor anhelo: contar con caminos de todo tiempo”, indicó el concejal al presidente.

“En poco tiempo volveremos a salir a las calles a solicitar los votos. Por eso te pedimos que, aunque sea, inicies el proceso de licitación para asfaltar estos caminos antes de que culmine tu mandato, presidente, para así cumplir, aunque sea en parte, con nuestra gente”, expresó el concejal Sergio Cuéllar.

Según el concejal, existe un proyecto que se estaría entregando al presidente Santiago Peña para asfaltar los 140 kilómetros de camino que conducen a Fuerte Olimpo. El documento hace referencia a una propuesta de una empresa argentina que se encargaría de la obra vial con tres años de gracia y que posteriormente se pagaría en diez cuotas de US$ 32 millones.

“Esperamos que esto tenga el respaldo del Estado”, concluyó el concejal Cuéllar.