Segunda ruta de hormigón: ocho meses después de la adjudicación, recién se inician trabajos preparatorios

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, anunció el inicio de los primeros trabajos previos para la pavimentación del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria, que se convertirá en la segunda ruta totalmente de hormigón del país.

Según informó la institución esta semana, las tareas comenzaron con el perfilado mecánico del tramo de 40 kilómetros de camino de tierra que conecta las localidades de Pilar y Humaitá, en el departamento de Ñeembucú.

Estos trabajos forman parte de una etapa preparatoria para la futura pavimentación con hormigón y tienen como objetivo garantizar la transitabilidad de la vía mientras avanzan los procesos técnicos y administrativos necesarios para el inicio de las obras principales.

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Las empresas adjudicadas y falta de pagos a contratistas

De acuerdo con los datos de la cartera, el proyecto del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria contempla casi 60 kilómetros de intervención con pavimento rígido. El Lote 1, que comprende el trayecto Pilar–Boquerón–Humaitá, con una extensión de 33,6 kilómetros, fue adjudicado a Constructora Acaray S.A., representada por Julio Daniel Meza Spina, por G. 242.296 millones.

En tanto, el Lote 2, correspondiente al tramo Humaitá–Paso de Patria, de aproximadamente 25 kilómetros, fue adjudicado al Consorcio Caminos del Sur (Benito Roggio e Hijos y Heisecke S.A.), representado por Óscar Franco y José Luis Heisecke, por G. 204.140 millones.

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El monto total adjudicado asciende a G. 446.437 millones (US$ 75,6 millones al tipo de cambio de la fecha de adjudicación), lo que equivale a un costo de casi US$ 1,3 millones por kilómetro.

Fuentes del sector de la construcción señalaron que el proyecto no pudo avanzar hasta ahora debido a la falta de pagos del MOPC a las empresas adjudicadas, con el fin de no afectar la cuestionada meta de déficit fiscal del 1,5% fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año.

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Obras preliminares y alcance del proyecto

Las labores en curso consisten en el perfilado de la plataforma mediante motoniveladoras para restablecer las condiciones de circulación y facilitar el tránsito de vehículos livianos, motocicletas y transportes asistenciales de urgencia, según MOPC.

La intervención está a cargo de Constructora Acaray S.A., empresa adjudicataria del Lote 1 del proyecto de pavimentación de la ruta histórica Pilar–Humaitá–Paso de Patria.

La iniciativa contempla la pavimentación de la ruta PY04 en dos tramos: Pilar–Boquerón–Humaitá, con una extensión de 33,6 kilómetros, y Humaitá–Paso de Patria, de 25 kilómetros, que se sumará a la lista de rutas del departamento de Ñeembucú.

De acuerdo con los datos de la obra, se incluirán pavimento de hormigón con fibras y el refuerzo de los puentes sobre los arroyos Hondo y Paso Cornelio. La fiscalización y supervisión estarán a cargo del MOPC y la infraestructura busca fortalecer la conectividad, impulsará el turismo histórico y contribuirá al desarrollo productivo del sur del país, alega la institución.