Gestión de Peña: Destacó crecimiento económico y reducción de pobreza entre sus logros

Durante la presentación de su informe de gestión ante el Congreso, realizado este miércoles, el Presidente Santiago Peña, explicó que según datos del Banco Mundial (BM), el país creció 1.520% entre 1960 y 2024. “Un periodo de crecimiento constante que coincide con el periodo del coloradismo en el poder”, resaltó Peña; sin embargo, este mérito del crecimiento no se debe precisamente a políticas públicas sino gracias a la fuerza del sector privado que sigue siendo el principal motivador del PIB y de los empleos en Paraguay.

“Paraguay se encuentra en el mejor momento económico de la historia, nunca antes tuvimos los números que hoy tenemos. Nunca antes tuvimos tanta inversión extranjera, nunca antes tuvimos tantos paraguayos fuera de la pobreza”, afirmó Peña.

En esa línea, afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) en el 2025 creció 6,6% y que este crecimiento fue el mayor en 12 años, triplicando el promedio de la región y consolidando tres años consecutivos por encima del 4%. “Esto es algo que no ocurría desde 2006-2008, cuando la región se beneficiaba del boom de los commodities y Paraguay crecía menos que el promedio”, sostuvo Peña.

En cuanto a la cifra de expansión proyectada para este año es de 4,2% dijo durante su exposición y que ese desarrollo viene manteniéndose sobre el 4% desde hace cuatro años, hecho que califico de “inédito en democracia, solo comparable a la era de la construcción de Itaipú”, refirió.

Lea más: El PIB creció 5,8% en el primer trimestre: ¿Qué rubros fueron los más dinámicos?

Paraguay volverá a liderar el crecimiento

En esa línea, Peña afirmó que durante su Gobierno se volverá a duplicar el promedio regional de expansión y a liderar el crecimiento económico en la región, atribuyendo nuevamente el mérito del éxito económico a su gestión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Recuperamos la senda de crecimiento que se había estancado en el periodo anterior, con un promedio de apenas 1,2% entre el 2018 y el 2022”, haciendo referencia en gran parte al periodo de Gobierno de su antecesor, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, el mandatario no tuvo en cuenta los periodos críticos por la pandemia del covid 19 que ha desgastado bastante a la economía en los años previos y no solo en Paraguay, sino a nivel mundial.

El primer mandatario refirió en otro momento de su exposición que actualmente Paraguay crece como nunca antes en su historia democrática y que lo seguirá haciendo.

Por todo esto nos llevó a alcanzar el grado de inversión y no es casualidad. Nada se explica sin la estabilidad sobre la cual se construyó todo", apuntó

Lea más: Impacto económico del covid-19 en Paraguay será “severo”, advierte BID

Reducción de la pobreza con ajustes estadísticos e incidencia de programas sociales

En cuanto a las cifras de pobreza, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un reciente reporte, presentó una actualización de serie anual de pobreza monetaria, correspondiente al periodo 2022-2025, incorporando dos ajustes “para una mayor precisión” que también favorecieron los datos de reducción de pobreza.

Con estos ajustes, la pobreza monetaria total, que incluye la pobreza extrema y no extrema, registró en el año 2025 una incidencia del 16%, frente al 19,6% del año 2024 (ya con el ajuste). Esto representa en términos absolutos, 985.126 pobres del 2025, frente a 1.198.290 del año 2024, lo que según estos datos, hay una reducción de 213.000 personas que dejaron de ser pobres en el último año (3,6 puntos porcentuales menos)

Lea más: ¿Bajó la pobreza en Paraguay?: Esto revela informe del INE correspondiente al 2025

En cuanto a los programas sociales Tekoporã, Hambre Cero y Adultos Mayores se debe mencionar que tuvieron un fuerte impacto en la contención de la pobreza monetaria a nivel nacional, evitando que la pobreza total llegue al 19,9%, es decir, alrededor de 239.000 personas no cayeron bajo la línea de pobreza total. De la misma manera, dichos programas evitaron que cerca de 150.000 personas no cayeran en la pobreza extrema, es decir, se impidió que la misma ascienda al 4,8%.