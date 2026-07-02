Deuda e insuficiente inversión en infraestructura preocupan al sector de la construcción

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Gustavo Masi, miembro del consejo directivo de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), comentó sobre la gestión del Gobierno con relación a la inversión en infraestructura y sobre la persistente deuda que el Estado mantiene con las empresas del sector de la construcción.

Las declaraciones de Masi se producen luego de que el presidente Santiago Peña presentara ante el Congreso Nacional ayer, miércoles, su informe anual de gestión, en el que destacó algunas de las principales obras de infraestructura que se han llevado a cabo en los casi tres años de su gobierno, pero omitió mencionar la deuda que el Estado mantiene con las empresas contratistas.

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Esa deuda asciende a unos 340 millones de dólares, de los cuales 190 millones corresponden a certificados de obras pendientes de pago y otros 150 millones a intereses acumulados, que sigue aumentando cada vez más por la falta de pago.

Baja ejecución en infraestructura

Masi dijo que una preocupación persistente en el gremio de la construcción es la “baja ejecución” en infraestructura por parte del Gobierno en general, aunque destacó que el Ministerio de Obras Públicas “sí lleva una ejecución sostenida en torno a principios normales”.

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Señaló que el Gobierno del presidente Peña ha impulsado “proyectos muy ambiciosos” de infraestructura como la Ruta Bioceánica o la duplicación de la autopista Silvio Pettirossi, pero señaló que la deuda del Estado ha llevado a una falta de “sostenibilidad financiera” en el sector constructor, especialmente en 2025, cuando “el ritmo de pago de los certificados disminuyó sustancialmente”.

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La perspectiva es mejor este año, manifestó y señaló que el Gobierno ha cumplido con los compromisos de pagos parciales que hizo para los últimos meses.

Sin embargo, señaló que el Gobierno aún no ha sido capaz de entregar al gremio constructor un plan formal de pago para los próximos meses, algo necesario para que las empresas puedan organizarse y llevar adelante sus contratos.

“Para nosotros, al firmar un contrato debería estar consagrada la forma de pago”, dijo. “Lo que sucede es que, al llevar adelante los contratos, empiezan a regir otras leyes que afectan a la ejecución de los contratos. Lo que uno tiene previsto recibir por mes muchas veces no es de lo que dispone el fisco”.

Hace falta tres veces más inversión en infraestructura

Masi lamentó que el nivel de inversión en infraestructura en Paraguay aún es bajo, aproximadamente de 500 millones de dólares anuales, cuando debería ser al menos tres veces más alto.

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“La infraestructura tiene un rol fundamental en la cadena de crecimiento que debe tener un país, para lograr objetivos de crecimiento de Producto Interno Bruto”, argumentó. “Sin infraestructura es improbable que vengan grandes inversiones”, agregó.