Informe de Peña: empresarios valoran avances, pero exigen acelerar reformas estructurales

El Presidente Santiago Peña brindó el miércoles su informe de tercer año de gestión ante el Congreso Nacional. Resaltó los resultados macroeconómicos logrados, pero omitió algunos puntos de su mandato que son cuestionados por diversos sectores, como la burocracia y la inseguridad jurídica.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Estebán Dos Santos, reconoció que el informe pudo resaltar “muchas cosas” que sí se “están haciendo bien”, como la promoción de la imagen país, el posicionamiento financiero de la deuda soberana y otras medidas que aseguró son importantes.

Dos Santos también consideró “muy válida” la postura presentada por el mandatario en la cumbre del Mercosur, ya que el país debe tener una posición igualitaria ante las oportunidades como bloque.

“Minimizó algunos aspectos” en su informe

En contrapartida, Dos Santos destacó que el mandatario minimizó algunos aspectos que “aún no se tienen como nación”. “Desde la CNCSP estamos convencidos de que la formalización de la economía en su totalidad es el gran desafío. Para lograr ello, es preciso que sigamos trabajando en la previsibilidad y en la inversión en infraestructura, seguridad, salud y educación”, agregó.

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Entre los grandes retos, sostuvo que no está solo que Paraguay se acerque a un equilibrio fiscal, sino que los ingresos aumenten raíz del alcance de la formalidad “y que los gastos sean útiles y que, en su mayoría, sean inversiones y no gastos corrientes”, apuntó.

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IPS con un liderazgo creíble

Otro punto que enfatizó el gremialista es que el Instituto de Previsión Social (IPS) está, por primera vez en mucho tiempo, con un “liderazgo creíble”, luego de definiciones que, si bien tardaron mucho, fueron realizadas. Espera que, para todos los que trabajan en el sistema alcanzado por el IPS, la institución sea “cada vez más creíble”.

“El gran desafío es seguir impulsando en el Congreso los grandes cambios que necesitamos y que no entremos en años electorales en populismos”, destacó Dos Santos.

Valoran avances macroeconómicos, pero piden que se honren las deudas

Por su parte, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), manifestó que el balance es positivo en lo macro, con crecimiento, inflación contenida, inversión y estabilidad.

No obstante, señaló que el sector empresarial no evalúa solo discursos, sino también la ejecución. En esa línea, subrayó que Paraguay sí crece, pero ahora necesita que ese resultado se traduzca en más productividad, empleo formal, industria y exportaciones con valor agregado.

“Desde el sector industrial estamos haciendo nuestra parte, pero estamos esperando que se honren las deudas con los proveedores y se avance en las reformas estructurales, especialmente las vinculadas a las cajas que desangran al presupuesto público”, contó.

En su informe anual, Peña destacó las grandes inversiones que desembarcaron en el país. Sin embargo, omitió los reclamos del sector privado por la inseguridad jurídica y la burocracia.

“La macro atrae, la burocracia espanta”

Al respecto, Duarte manifestó que el hecho de que no se mencionara la burocracia ni la inseguridad jurídica es una “omisión relevante”, debido a que alegó que el capital extranjero no solo mira impuestos bajos, sino también previsibilidad.

“Si los permisos tardan, si las reglas cambian o si una empresa debe peregrinar por instituciones, el capital se enfría. La macro atrae; la burocracia espanta. Y el empresario no invierte con PowerPoint: invierte cuando las reglas son claras”, enfatizó.

Además, otro punto que, según Duarte, tienen en la mira es el comportamiento de los gobiernos subnacionales (Gobernaciones e Intendecias). Sobre eso dijo que muchas veces una inversión de envergadura puede frustrarse ante “trabas costosas” de intendencias o juntas departamentales, pero que esto no es un tema solamente del Poder Ejecutivo, sino que involucra a todos.

Principales frenos a las reformas, al crecimiento y generación de empleo, resaltó reiteró que son la burocracia, la inseguridad jurídica y la informalidad etc.

“El país tiene motor, pero todavía se maneja con freno de mano en varios sectores. Hay una falla de mercado en el financiamiento de la industria. La energía futura es otra preocupación. Ya advertimos, a través del Foro Energético, que si no aceleramos las inversiones estaremos muy apretados en el tiempo”, contó.

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Añadió que Paraguay tiene una ventana histórica y que, si no se la aprovecha, otros países “no nos van a esperar tomando tereré”.

Expectativas

En definitiva, el industrial cree que esta segunda mitad del mandato debe ser de más ejecución de reformas; se debe insistir y retomar el caso de la Caja Fiscal y, al mismo tiempo, darle sostenibilidad financiera al IPS, apuntó.

“El Gobierno puede mostrar buenos números macroeconómicos, pero la nueva etapa exige reformas estructurales y microeconómicas: menos burocracia, más seguridad jurídica y mayor competitividad. En eso se define el segundo tiempo del mandato”, concluyó.