Peña exhibe resultados en inversiones sin mencionar burocracia e inseguridad jurídica

Tras priorizar a la ANR, finalmente en la noche de este miércoles, el mandatario Santiago Peña, brindó su tercer informe de gestión ante autoridades del Congreso Nacional, a casi tres años de haber asumido la presidencia de la República, en agosto de 2023.

Habló de la actualización de leyes de incentivo a la inversión, del acuerdo UE-Mercosur y apertura de mercados, así como la importancia de las mipymes y regímenes especiales como la maquila.

Llegada de grandes inversiones

Entre los puntos mencionados, se refirió al desembarco de grandes industrias y de la apuesta de inversionistas locales y extranjeros, que desean aprovechar los distintos regímenes de incentivo. Por un lado, el informe mencionó los más de US$ 622 millones en proyectos aprobados con la proyección de 4.200 empleos.

Asimsimo, mencionó inversiones en curso como la de Paracel (US$ 5.000 millones de inversión), Grupo Costa (US$ 300 millones); JBS (US$ 135 millones); Cartones Yaguareté (120 millones); Adium (US$ 60 millones).

También incluyó en ese grupo de empresas a COMEPAR (US$ 25 millones), de Miguel Cardona, proveedor central del programa “Hambre Cero”.

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Cardona logró un acuerdo de G. 1,9 billones. alrededor de US$ 200 millones en el marco del citado programa. Lo llamativo es que en 2025 salió al descubierto que el empresario era un asiduo visitante de la residencia presidencial, lo que dejó en evidencia la cercanía con el mandatario.

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Burocracia e inseguridad jurídica

Lo que no mencionó el Mandatario son las sucesivas quejas debido a la traba estatal para gestiones básicas que termina desalentando las intenciones de inversión en nuestro país, así como la inseguridad jurídica que sigue siendo el cuello de botella.

En un foro empresarial reciente organizado por el Club de Ejecutivos, la empresaria española Marta Vara, Directora - 5 Flags Capital, había cuestionado las problemáticas actuales que deben soportar los inversores que desean radicar en el país, específicamente en la apertura de cuentas bancarias para empresas.​

“Cuando llega el inversor tiene dos grandes enemigos : El Banco Central del Paraguay y la Seprelad”... Estamos creando empresas y nos están dando muchísimos problemas para abrir la cuenta, hacer la transferencia internacional del dinero, aún trazabilizados cuesta ya que son plazos super largos", expresó tajantemente Vara dirigiéndose al ministro de Economía, Óscar Lovera, quien también acudió a dicho encuentro empresarial.

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Otro tema que reclamó la ejecutiva es que por la normativa vigente tampoco no se permite habilitación de tarjetas parta empresas.

Asimismo, otro de los temas que no sale de la agenda de debate en Paraguay es la inseguridad jurídica, que no se cansa de pedir los empresarios, contadores, economistas y otros especialistas. Incluso, es el tema que preguntan e investigan los inversores del extranjeros.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) es uno de los medios que constantemente habla de la preocupación por el flagelo y su impacto en la atracción de inversiones.

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Acuerdo UE-Mercosur

Por otro lado, entre los puntos abordados por el mandatario paraguayo se destaca el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, sellado este año, en enero, en nuestro país. Dicha asociación comercial se concretó tras 25 años de negociaciones entre ambos bloques y, según manifestó, representará una importante oportunidad para el sector productivo nacional.

Si bien recientemente, durante la Cumbre de Poderes del Mercosur desarrollada en el país, Peña ratificó el respaldo al tratado, también sentó postura sobre la distribución equitativa de las cuotas de exportación de los productos con destino al bloque europeo, una posición compartida por distintos gremios.

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Apertura de mercados

Otro de los puntos abordados por el mandatario, y que guarda relación con los trabajos emprendidos entre los sectores público y privado, fue el fortalecimiento de la agricultura, ganadería y la apertura de mercados para las exportaciones paraguayas.

En el caso de la carne, señaló que durante su presidencia se logró la apertura comercial para los sectores ovino, bovino y avícola. Respecto a este último, destacó que, tras años de negociaciones, se obtuvo el visto bueno de Taiwán para el ingreso de productos avícolas paraguayos. Además, se habilitaron los mercados de Uzbekistán y Singapur para la carne ovina.

Taiwán y EEUU

A su vez, resaltó el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, Taiwán y otras naciones.

Dijo que Taiwán es, para Paraguay, un aliado estratégico.

Asimismo, mencionó el apoyo brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los pequeños productores del país.

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Titulación de tierras

En lo que refiere al acceso a la tierra, mencionó la reducción de la tasa de interés para facilitar el acceso a la titulación.

Dijo que se logró resolver casos emblemáticos de titulación masiva donde todos creían que no sería posible, como Marina Cue, Arroyito y Barbero Cue.

Además, señaló que fueron entregados 12.000 títulos de propiedad en la mitad del mandato, alcanzando una productividad 13 veces superior al promedio histórico anual.