“Luz amarilla” del FMI sobre avance del consumo y tarjeteo se debe prestar atención, advierte analista

Paraguay atraviesa un escenario en el que el préstamo y, sobre todo, el financiamiento asociado al consumo y el tarjeteo muestran señales de aceleración por encima del 40% anual. De acuerdo con observaciones incluidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de cierre de misión en el país, existen riesgos vinculados al aumento rápido del consumo, lo que llevó al organismo a instar a mantener vigilancia para aplicar medidas prudenciales en caso de necesidad.

El analista financiero Amílcar Ferreira, detalló que existe una disparidad entre el desempeño económico general y la dinámica del crédito, lo que pone en relieve esta advertencia. Según precisó, la economía paraguaya habría crecido alrededor de 6% anual en el último año y cerca de 4% este año, pero el crédito, en particular los préstamos de consumo, estaría aumentando a una tasa significativamente superior.

Al quinto mes del año, la cartera global de préstamos a consumo otorgada por los bancos del sistema totalizó G. 35,52 billones, que representa un repunte del 42% en comparación al saldo que representó este rubro en el mismo periodo del año 2025 de G. 24,94 billones.

En esa misma línea, el tarjeteo también viene incrementando y más en aquellos límites menores (de hasta G. 3 millones) que vienen creciendo en un ritmo del 50%, una situación que preocupa de sobre manera, porque revela una realidad: la gente se está endeudando para consumo básico para el supermercado, movilidad y otros, o sea que están “tarjeteando para sobrevivir”.

Lea más: Tarjeteo para sobrevivir: el riesgo de comer fiado que crece en hogares de menores ingresos

Preocupa sobreendeudamiento

La advertencia central de Ferreira, es que el endeudamiento de los hogares estaría creciendo “mucho más rápido que la economía” y que ese descalce funciona como una señal temprana de vulnerabilidad. Es decir, que si el proceso se gestiona mal, puede derivar en sobreendeudamiento y, eventualmente, en impagos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El especialista caracterizó el mensaje del FMI como una “luz amarilla” que merece atención. Añadió que la razón no es solo la expansión del crédito en sí misma, sino lo que podría estar reflejando sobre la situación financiera de las familias. “Aparentemente, hay familias que no están llegando a fin de mes” y recurren principalmente a la tarjeta de crédito para sostener su nivel de consumo, afirmó.

Lea más: Crecimiento del crédito de consumo: “Es una señal de alerta”, advierte exministro

Dijo además que si esa dinámica se generaliza y no se controla adecuadamente, el riesgo es que se produzcan impagos importantes, con consecuencias que podrían trasladarse desde los hogares hacia el sistema financiero.

El rol del regulador y de los bancos: vigilancia y control del riesgo

En el marco de esta situación advertida por el Fondo Ferreira sostiene que cuando el consumo deja de estar acompañado por una mejora proporcional de ingresos o de actividad y pasa a apoyarse en financiamiento, lo que eleva la fragilidad de los hogares.

En ese contexto, el analista planteó dos niveles de respuesta. Por un lado, que el regulador permanezca “más atento” ante la trayectoria del crédito y el endeudamiento. Por otro, indicó que las entidades financieras refuercen el control sobre los niveles de deuda de sus clientes para evitar empujarlos a situaciones de sobreendeudamiento.

Lea más: Barreto propone formular un nuevo plan de convergencia ante dificultad de alcanzar tope fiscal

El informe del FMI, según lo referido por Ferreira, no se limita a describir un dato, sino que apunta a riesgos sistémicos potenciales asociados al auge del consumo financiado. Las medidas macroprudenciales —típicamente diseñadas para contener acumulaciones de riesgo en el sistema financiero— aparecen en este caso como una herramienta para evitar que el aumento del crédito al consumo termine amplificando vulnerabilidades en los hogares y derivando en problemas de pago.