Proveedores de Salud piden ampliar cesión de derechos de cobro e incluir en PGN 2027

La Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos Médicos (Capime) reclamó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 incluya el pago de las deudas pendientes con proveedores del Ministerio de Salud Pública y pidió aprobar el proyecto de ley que amplía la cesión de derechos de cobro a todas las empresas contratadas por la cartera sanitaria.

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Proveedores reclaman pagos pendientes al Estado

La directora ejecutiva de la Capime, Sandra Otazú, señaló a ABC Color que el Estado debe utilizar todos los mecanismos legales disponibles para cancelar las obligaciones pendientes con empresas proveedoras de servicios de diagnóstico, equipos médicos, mantenimiento e insumos.

El gremio sostiene que los atrasos afectan la continuidad de servicios vinculados al funcionamiento de equipos médicos utilizados en hospitales y centros asistenciales.

Actualmente, la cesión de derechos de cobro está habilitada únicamente para proveedores de medicamentos. El sector busca que el mecanismo alcance también a empresas que prestan otros servicios al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs).

La herramienta permite que los proveedores cedan sus créditos a entidades financieras para acceder a recursos antes del pago estatal. El proyecto establece además que los costos financieros derivados de estas operaciones sean asumidos por el Estado, de manera que las empresas reciban el valor nominal de sus acreencias.

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Senado debe tratar proyecto que amplía mecanismo de pago

La ampliación de la cesión de derechos de cobro depende de un proyecto presentado el 29 de abril por la senadora Esperanza Martínez junto con legisladores de distintas bancadas.

La iniciativa modifica el artículo 279 de la Ley Nº 7609/2025, del Presupuesto General de la Nación 2026, y extiende el mecanismo a proveedores de diagnóstico por imágenes, diálisis, mantenimiento de equipos biomédicos, limpieza hospitalaria, seguridad, alimentación, mantenimiento de infraestructura y otras prestaciones contratadas por el Ministerio de Salud.

Consultada por ABC Color, la legisladora Martínez informó que el proyecto debía tratarse en la sesión del Senado del 2 de junio, pero volvió a ser postergado debido a la falta de dictamen de comisión.

La senadora anunció que insistirá ante la Comisión de Hacienda y solicitará, este lunes, al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que la iniciativa sea incluida en el orden del día de la sesión del miércoles.

Martínez sostuvo que la aprobación del proyecto debe concretarse antes de la elaboración del PGN 2027 para que el nuevo marco legal pueda aplicarse durante el próximo ejercicio fiscal.

“Lo que se demuestra con esto es que no les interesa (a los congresistas) resolver ni atender los problemas que aquejan a la gente, como la salud. Priorizan otros gastos superfluos en lugar de dar prioridad a este proyecto”, expresó.

MEF ya aplica cesión de derechos de cobro para medicamentos

Mientras el proyecto sigue pendiente en el Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que comenzó a implementar la cesión de derechos de cobro para proveedores de medicamentos.

Durante la presentación del informe de situación financiera (Situfin) de junio, representantes del MEF señalaron que las empresas farmacéuticas ya presentaron sus manifestaciones de interés y que el Ministerio de Salud verifica las facturas antes de remitir la documentación para la autorización de los montos elegibles.

El Ministerio indicó que mantiene conversaciones con proveedores e instituciones contratantes para cumplir el cronograma de pagos, condicionado a la disponibilidad de ingresos del Tesoro.

La extensión del mecanismo a otros proveedores del sistema sanitario dependerá de la aprobación de la modificación legal que actualmente analiza el Senado.

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