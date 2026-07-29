Escalada internacional de los combustibles: ¿Cuánto deberían subir los precios en Paraguay?

Las cotizaciones internacionales de los combustibles volvieron a encender las alarmas en el mercado local. Tras varias semanas de incrementos sostenidos en los precios de referencia del diésel y las naftas en el mercado internacional, los emblemas privados consideran que será difícil evitar un nuevo ajuste en Paraguay si la tendencia se mantiene.

El referente del sector de combustibles, Miguel Bazán, afirmó a ABC que el escenario internacional volvió a deteriorarse y que los precios ya reflejan una escalada importante.

“Sí, tiene que haber suba. Hay una escalada grande de nuevo de los precios”, sostuvo.

Según explicó, el incremento responde a la evolución de las cotizaciones internacionales, que en las últimas semanas registraron un marcado ascenso.

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Suba de combustibles: Calculan un aumento de entre G. 750 y G. 850 por litro

Bazán indicó que hace aproximadamente un mes el costo del diésel equivalía a unos G. 6.900 por litro, mientras que actualmente alcanza alrededor de G. 8.032 por litro.

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A partir de esa diferencia, estimó que para acompañar el comportamiento del mercado internacional sería necesario un ajuste de entre G. 750 y G. 850 por litro, aunque aclaró que la magnitud final dependerá de la política comercial que adopten los emblemas.

“Buscando un promedio debería subir de entre 750 y 850 guaraníes por litro, por lo menos”, manifestó.

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Conflicto en Medio Oriente mantiene la incertidumbre

Consultado sobre el origen de la nueva escalada, Bazán señaló que la incertidumbre continúa vinculada al conflicto en Medio Oriente.

“Sí, sigue. Ahora está peor porque los ataques son directamente a refinerías, tanto de uno como del otro lado”, expresó.

El referente explicó que este tipo de ataques genera preocupación en los mercados porque compromete la capacidad de refinación y la oferta mundial de combustibles, lo que termina presionando las cotizaciones internacionales.

Qué muestran los mercados internacionales

Los datos de referencia del mercado internacional reflejan la tendencia alcista observada durante el mes de julio.

El Heating Oil, utilizado como referencia para la formación de los precios del gasoil, comenzó julio con alrededor de US$ 3,15 por galón y llegó a cotizar cerca de US$ 4,28 por galón hacia mediados de la tercera semana, lo que representa un incremento superior al 35%.

Este comportamiento estuvo impulsado por las tensiones geopolíticas, la presión sobre la oferta mundial, el aumento de los costos de transporte marítimo y la recomposición de inventarios estratégicos.

En tanto, la gasolina de referencia RBOB también mostró una tendencia ascendente, al pasar de aproximadamente US$ 2,85 por galón hasta picos de US$ 3,43 por galón este mes. En los últimos días registró una leve estabilización y cerró alrededor de US$ 3,18 por galón, aunque todavía por encima de los niveles observados al inicio del mes.

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Las subas registradas desde febrero

De acuerdo con analistas del sector, antes del recrudecimiento de la guerra de Medio Oriente, a fines de febrero, la cotización internacional del gasoil —principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay— se ubicaba en torno a US$ 2,50 por galón.

Sin embargo, con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

Posteriormente, con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis, lo que generó reducciones de precios en el mercado local.

No obstante, la nueva escalada del conflicto volvió a presionar al alza las cotizaciones. Esta semana, el precio internacional del gasoil superó nuevamente US$ 4 por galón y revirtió parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas.