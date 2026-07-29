Plaza Uruguaya: MOPC asegura ahora que retirará “menos de 10 árboles secos”

Luego de la polémica y del fuerte rechazo expresado por vecinos y organizaciones ciudadanas ante la posible tala de árboles en la Plaza Uruguaya, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) convocó a una nueva reunión para explicar los alcances del proyecto y aclaró que, según el censo forestal realizado, serán retirados menos de 10 ejemplares, todos completamente secos.

El encuentro se realizó en la histórica Estación del Ferrocarril y, de acuerdo con los datos de la institución, fue la tercera reunión organizada conjuntamente por el MOPC y el Consorcio Palma, responsable de la obra.

El consorcio fue adjudicado con un contrato de G. 40.505 millones para el diseño ejecutivo y la construcción de las obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción. El grupo está integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L.

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Plaza Uruguaya: los árboles que derribará el MOPC

Según los datos suministrados por el MOPC, además de la presentación del plan de intervención, uno de los principales temas abordados fue la situación del arbolado y las medidas previstas para su conservación.

Al respecto, el equipo técnico explicó la metodología que aplicaron en el censo forestal y el diagnóstico individual de cada ejemplar. Según lo informado, serán retirados menos de diez árboles, todos completamente secos, debido al riesgo que representan para la seguridad de los usuarios.

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Los demás ejemplares serán preservados mediante protocolos de protección durante la ejecución de las obras. Asimismo, se plantarán especies nativas para compensar los retiros y fortalecer la cobertura vegetal del lugar.

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Diálogo abierto con la ciudadanía

La modalidad de micrófono abierto permitió a los asistentes plantear inquietudes sobre el diseño del proyecto, la movilidad urbana, la infraestructura, la accesibilidad y el cuidado ambiental. Cada consulta fue respondida por los especialistas a cargo de la iniciativa.

Según el MOPC, la revitalización busca devolver a la Plaza Uruguaya su protagonismo como espacio de encuentro ciudadano, incorporando criterios de sostenibilidad, confort, seguridad y accesibilidad universal. El diseño contempla la restitución de su trazado radioconcéntrico original y el fortalecimiento de su carácter de pulmón verde dentro del Centro Histórico.

En el aspecto ambiental, se prevé conservar la vegetación existente, ampliar los canteros e instalar adoquines permeables para favorecer la infiltración del agua de lluvia. También serán renovados los senderos, el área infantil y los espacios destinados a gimnasia, calistenia, ejercicios para adultos mayores y sectores de descanso.

Los bancos existentes serán restaurados y reubicados. Además, el sanitario contará con un baño adaptado para personas con discapacidad, mientras que las rampas y los recorridos accesibles facilitarán un desplazamiento seguro y autónomo por todo el predio.

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Obra financiada por el Banco Mundial

Estas mejoras forman parte del Proyecto de Resiliencia Urbana, en el marco del Subproyecto Centro Histórico de Asunción – Fase 1, financiado por el Banco Mundial.

La iniciativa se sustenta en la Ley N.º 7201/23, promulgada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2023, que aprobó un financiamiento de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial.

Además de la revitalización de la Plaza Uruguaya, el programa contempla el soterramiento de la línea de alta tensión en la Costanera Norte de Asunción, obra que se encuentra en su etapa final y está a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil por G. 67.091 millones; la recuperación y ampliación del Parque Caballero, adjudicada a Tecnoedil por G. 61.025 millones; la revitalización del Banco San Miguel, cuya licitación sigue pendiente y la construcción de viviendas mediante la creación de un distrito eco-inclusivo, cuyo llamado también estaba previsto para este mes, pero aún no fue publicado.