MEF paga este jueves a funcionarios de universidades, gobernaciones y MEC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prosigue este jueves con los pagos de remuneraciones del personal público correspondientes al mes de julio. En esta ocasión se abonará a los funcionarios de las universidades nacionales, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las gobernaciones. Los desembolsos se extenderán hasta mañana viernes 31, de acuerdo con el cronograma establecido.

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Ya cobraron veteranos, pensionados, adultos mayores, jubilados y otros funcionarios

El viernes pasado, el MEF efectuó los pagos a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

En tanto que, el lunes pagó a los jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal, y ayer martes inició el pago de salarios a funcionarios de 47 entes del Estado.

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De acuerdo con los datos publicados por la cartera de Economía, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones, mientras que los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones (US$ 34 millones al tipo de cambio actual), un déficit que refleja que los aportes no alcanzan para cubrir los egresos.

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El miércoles prosiguió con el desembolso a funcionarios de 47 instituciones públicas. Según los datos oficiales más recientes de la cartera económica, el PGN 2026 contempla un total de 345.646 cargos financiados en el sector público. Esa cifra incluye funcionarios permanentes y contratados de los tres poderes del Estado, entes descentralizados, empresas públicas, universidades nacionales, gobiernos departamentales y entidades de seguridad social.

Entre las instituciones con mayor dotación de personal son el MEC, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, entre otras.

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Cronograma de pagos sujeto a las STR

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma depende de que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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