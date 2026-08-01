Servicios consolida su liderazgo en el empleo en Paraguay: 116.513 nuevos puestos y el 69% de la ocupación laboral

Paraguay cerró el segundo trimestre con un aumento neto de 114.000 personas ocupadas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese crecimiento, sin embargo, no se distribuyó de manera uniforme: el motor principal fue el sector de servicios, que no solo encabezó la creación de empleo, sino que además amplió su peso en el total de la fuerza laboral, sin embargo, otros rubros mostraron retrocesos en la ocupación laboral.

En términos absolutos, el país registró 3.267.192 personas ocupadas. Dentro de ese universo, el sector terciario incorporó 116.513 nuevos puestos, hasta alcanzar 2.248.538 trabajadores, equivalentes al 69% del total.

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Comercio, hoteles y restaurantes: el principal foco de nuevas contrataciones

Dentro del rubro de servicios, la mayor expansión se concentró en comercio, restaurantes y hoteles, que sumaron 73.575 empleos y llegaron a 1.063.284 personas ocupadas. El dato sugiere que la dinámica del empleo se está apoyando con fuerza en actividades vinculadas al consumo, la atención al público y la economía urbana.

Otro bloque relevante fue el de servicios comunales, sociales y personales, que agregó 50.850 nuevos puestos y emplean a 828.077 personas. Según los datos citados, allí se ubica “la gran mayoría” de los empleos, un indicador de la magnitud que ya tiene este segmento en el mercado laboral.

Un cambio estructural: menos empleo industrial y más trabajo en servicios

El economista y exministro Manuel Ferreira planteó que el patrón paraguayo refleja una tendencia internacional: el empleo crece sobre todo en actividades de servicios. En declaraciones emitidas en “Enfoque Económico” de ABC Cardinal, Ferreira afirmó que se trata de un proceso persistente, “una cuestión que llegó para quedarse”.

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Su explicación apunta a transformaciones tecnológicas que reducen la necesidad de mano de obra en sectores tradicionalmente intensivos en empleo. Recordó que durante décadas se consideró a la industria como gran generadora de trabajo, pero que esa premisa se debilitó por la automatización. Mencionó como ejemplo fábricas automotrices donde el ensamblaje incorpora robótica, y remarcó que el fenómeno también alcanza al agro mediante mayor mecanización, lo que configura “todo un desafío” para el empleo.

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Industria manufacturera con 8.309 puestos menos

En contraste con el dinamismo de los servicios, el sector manufacturero mostró un desempeño negativo: el INE registró una baja de 8.309 puestos al segundo trimestre. Actualmente, la industria ocupa a 353.031 personas, un descenso que se alinea con el argumento de Ferreira sobre el impacto de la tecnología y la automatización en la demanda de trabajo.

Construcción repunta, pero con señales de fragilidad hacia adelante

Dentro del sector secundario, la construcción fue el rubro que destacó por su aporte al empleo: creó 21.781 puestos en el trimestre. En el agregado, el sector secundario aumentó en 13.000 empleos y ocupa a unas 615.000 personas, según cifras oficiales.

Ferreira introdujo, no obstante, un matiz clave: la construcción es intensiva en mano de obra, pero enfrenta condicionantes de financiamiento público. Advirtió que el país dejaría de recibir recursos asociados a Itaipú y que el Estado tendría un margen limitado para impulsar nuevas obras. Bajo ese escenario, anticipó la posibilidad de una desaceleración del sector, aunque señaló que existe un nivel “interesante” de actividad del sector privado.

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El sector primario pesa en la economía, pero no sostiene el empleo

El sector primario —que agrupa agricultura, ganadería, caza y pesca— mantiene relevancia en la estructura económica paraguaya, pero no exhibe el mismo protagonismo en la creación de puestos de trabajo. En el segundo trimestre registró casi 15.000 ocupados menos y emplea actualmente a 403.683 personas, según el INE.

Subocupación e informalidad siguen avanzando

El mercado laboral muestra además una brecha de género en la calidad del empleo. Las mujeres concentran mayores niveles de subocupación por insuficiencia de tiempo —personas que trabajan pero no la cantidad de horas reglamentarias—. La tasa femenina se ubicó en 6,7%, frente a 3,3% en hombres, es decir, más del doble en términos comparativos según lo descrito en el reporte, también por encima del 5% que registró en el mismo periodo del 2025.

En total, Paraguay registra 1.390.618 mujeres ocupadas, cifra que incluye aproximadamente 98.204 mujeres subocupadas, un dato que apunta a restricciones persistentes para acceder a más horas de trabajo o a empleos con mejores condiciones, y además de una gran cantidad de personas que aún se desempeñan en la informalidad.

La población ocupada en actividades no agropecuarias aumentó en alrededor de 128.745 personas, de los cuales los ocupados formales sumaron 57.435 personas aproximadamente y los informales 74.307 más que se incrementaron