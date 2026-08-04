MEF prevé nueva deuda para pagar a proveedores y afirma que deuda pública seguirá bajo el 40% del PIB

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé solicitar al Congreso Nacional autorización para un nuevo endeudamiento durante el 2027 con el objetivo de cancelar alrededor de US$ 600 millones en deudas pendientes del Ministerio de Salud. El ministro Óscar Lovera aseguró este martes que, aun con esta operación, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) permanecerá por debajo del 40%.

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Cesión de derechos cubriría más de la mitad de la deuda en medicamentos

Lovera explicó, en conferencia de prensa, que el Gobierno recibió propuestas de cesión de derechos por aproximadamente US$ 540 millones por parte de proveedores de Salud y estima concretar operaciones por alrededor de US$ 450 millones.

Según explicó, este mecanismo permitirá que los proveedores obtengan liquidez inmediata mediante entidades financieras, mientras que el Estado cancelará esa obligación en cuotas mensuales durante 36 meses. “El Estado empieza a pagar al banco cuotas mensuales por 36 meses. Ese flujo sería de entre US$ 12 y 13 millones mensuales”, detalló.

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Otros US$ 600 millones irán al Presupuesto 2027

El ministro indicó que, una vez descontado el monto cubierto mediante la cesión de derechos, todavía quedarán cerca de US$ 600 millones de obligaciones pendientes.

Ese monto comprende aproximadamente US$ 400 millones correspondientes a medicamentos y otros US$ 200 millones por prestaciones de servicios, diálisis y equipamientos del sistema sanitario.

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“Esos 600 millones de dólares estarán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, sobre el cual solicitaremos autorización para generar un endeudamiento que puede ser a través de bonos o mediante préstamos programáticos”, anunció.

Descartan deterioro de la deuda pública

Consultado sobre el impacto de este mayor endeudamiento, Lovera sostuvo que los indicadores fiscales continúan siendo sostenibles. “En todos los escenarios que estamos construyendo, nuestra relación deuda-PIB queda por debajo del 40% del PIB”, aseguró.

Añadió que el Gobierno mantiene una coordinación permanente con el Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar eventuales riesgos inflacionarios derivados de las operaciones financieras.

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Calificadoras ya conocen el plan fiscal

El titular del MEF reveló además que la nueva trayectoria fiscal ya fue presentada tanto a Moody’s como a Fitch Ratings, además del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordó que Moody’s ratificó recientemente el grado de inversión del Paraguay y señaló que Fitch publicaría su evaluación hacia finales de septiembre. “Más allá del número del déficit, lo que esperan las calificadoras es saber cómo vamos a volver a la trayectoria fiscal y qué estamos haciendo para que esta situación no vuelva a repetirse”, concluyó.