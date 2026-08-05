Costanera Norte: concluye el soterramiento de la línea de alta tensión con la señalización de la avenida

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que las tareas de señalización horizontal concluyeron sobre la Costanera Norte de Asunción, completando las últimas intervenciones vinculadas al soterramiento de la línea de transmisión de 220 kV en este sector de la capital.

Los trabajos se ejecutaron en el carril de salida de Asunción, donde se renovaron las líneas divisorias y laterales de la calzada para ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Con esta intervención quedó oficialmente concluido el proyecto de soterramiento, que trasladó bajo tierra 2,7 kilómetros de línea de transmisión eléctrica y eliminó las estructuras aéreas que durante décadas formaron parte del paisaje de la Costanera Norte.

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Retiraron ocho torres de alta tensión

Como parte de la obra fueron retiradas ocho torres de alta tensión, incluida la última estructura ubicada en las inmediaciones del Banco San Miguel, despejando el horizonte y liberando espacios con potencial para futuros proyectos de desarrollo urbano en el frente costero.

Donde antes predominaban torres y cables, ahora ganan protagonismo el río, la vegetación, los edificios y los espacios públicos, configurando una imagen renovada de uno de los principales corredores de acceso y salida de Asunción.

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Según el MOPC, además del impacto urbano y paisajístico, la obra modernizó la infraestructura eléctrica mediante un sistema subterráneo, mientras que la nueva señalización contribuye a mejorar el ordenamiento y la seguridad del tránsito en la zona intervenida.

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Obra de G. 67.091 millones financiada por el Banco Mundial

La intervención demandó una inversión de G. 67.091 millones y forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, financiado por el Banco Mundial.

La ejecución estuvo a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil, bajo fiscalización técnica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El programa se financia mediante un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo integrante del Banco Mundial. El empréstito fue aprobado en 2023.

Otras obras previstas en la franja costera

Además del soterramiento de la línea de alta tensión, el proyecto contempla otras intervenciones en la franja costera de Asunción.

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Actualmente avanzan las obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, ejecutadas por el Consorcio Palma, adjudicatario de un contrato por G. 40.505 millones. El grupo está integrado por Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO S.R.L., e incluye la intervención de la Plaza Uruguaya.

Asimismo, se encuentra en etapa inicial el proyecto de recuperación y ampliación del Parque Caballero, adjudicado a Tecnoedil por G. 61.025 millones.

En el marco del mismo programa también está prevista la revitalización del Banco San Miguel y la construcción de viviendas mediante un distrito eco-inclusivo. Si bien la convocatoria para este último proyecto estaba prevista para este mes, el llamado a licitación aún no fue publicado.